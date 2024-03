L’intervista: Giuseppe Agostinone. "Qui mi sento veramente come a casa. Creata tutti insieme una bella famiglia»

"Come ho detto anche altre volte, a Siena mi sento come a casa e sono contento che ognuno di noi abbia dato qualcosa di sé per creare questa famiglia. E sono contento anche che tutti insieme siamo riusciti a raggiungere questo grande risultato". A prendere la parola, durante la cena per la promozione del Siena in Serie D, nella sede del Siena Club Fedelissimi, Giuseppe Agostinone (nella foto nel giorno della laurea). Uno dei bianconeri simbolo di questa stagione che sta volgendo al termine, uomo spogliatoio, giocatore che ha messo a disposizione della Robur e dei compagni, tutta la sua esperienza, nonostante in campo non abbia sempre trovato spazio, penalizzato dall’utilizzo obbligatorio delle quote. "Ma questo successo – ha aggiunto il difensore – deve essere soltanto l’inizio: mi auguro che il prosieguo di questa avventura sia ancora più bello e affascinante".