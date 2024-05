L’intervista. Paloschi sul Siena: "C’erano problemi. Clima pesante»

"È brutto per un calciatore arrivare al campo e parlare di altro. A me piace parlare di calcio, della squadra… Eravamo un bel gruppo, ma gli ultimi mesi a Siena si arrivava al campo e non si parlava di calcio per i problemi che c’erano". E’ tornato a parlare della sua esperienza in bianconero l’ex attaccante del Siena, Alberto Paloschi. "Arrivavi lì, c’era un’aria pesante e non era per nulla facile lavorare – ha raccontato a Fanpage –. Ecco perché ho scelto Desenzano, perché volevo ritornare a parlare solo di calcio una volta arrivato al campo e non pensare ad altro. Questo è quello che ho fatto da quando ho iniziato a giocare e mi piace fare così ancora oggi. Sinceramente lì avevamo un bel gruppo, che alla fine sul campo si era guadagnato i playoff e meritava di giocarli". "Spesso si parla senza sapere in che modo scendono in campo i giocatori e quanto guadagnano – ha aggiunto –. Non è che tutti guadagnano grosse somme e lì diventa un bel guaio. Spero che con la nuova proprietà il Siena ritrovi stabilità e faccia cose importanti, perché negli ultimi dieci anni i tifosi hanno già vissuto momenti difficili come la passata stagione e mi auguro possano ritornare in categorie importanti".