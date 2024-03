L’intervista, parla Canzi. "Abbiamo perso tanti duelli. La sconfitta ci sta»

Il settimo posto in classifica è ancora lì (se la Juventus NG non vince il recupero), ma è sfumata di nuovo la possibilità di staccare l’Arezzo e superare il Pescara, anch’esse sconfitte ieri. A parlare nel dopo-Entella è come al solito l’allenatore Massimiliano Canzi: "Sicuramente le cose migliori le abbiamo fatte quando siamo andati sotto entrambe le volte, anche se nel primo tempo abbiamo avuto un’occasione importante con Benedetti. Dopo il 2-1 abbiamo colpito la traversa e il palo, però è finita 3-1 e al di là della mole di gioco l’Entella è stata più brava di noi a sfruttare le occasioni. Abbiamo perso tanti duelli e quando si perdono i duelli perdi la partita. Credo che il gol del 2-1 sia emblematico, con la palla che è rimasta in area dieci secondi".

"Le 4 partite che restano – riprende il tecnico granata - le affrontiamo come abbiamo sempre fatto: possiamo dire tutto, ma non che non abbiamo messo impegno. Sappiamo che ogni partita di questo girone è difficile, ma al di là di questo affronteremo con grande concentrazione e serenità ogni gara, e considerare che se siamo a 47 punti ci siamo arrivati grazie alle nostre prestazioni e con le nostre gambe. Sapevo che questa gara sarebbe stata complicata, l’Entella è una squadra di grande spessore e livello, alla quale è difficilissimo fare gol, mentre noi alla fine i tre gol li abbiamo presi su palle inattive". "Certo – conclude Canzi - dobbiamo fare meglio e sappiamo dove agire. Sappiamo che in una squadra così giovane ogni partita va gestita in maniera equilibrata. Quindi lavoriamo sugli errori. Dobbiamo solo stare compatti e sono certo che ci toglieremo delle soddisfazioni". Questa la classifica dopo 34 giornate (*una gara in meno): Cesena punti 86, Torres 72, Carrarese 64, Perugia 59, Gubbio 54, Pescara 48, Pontedera e Arezzo 47, Juventus NG* 45, Lucchese 43, Virtus Entella*, Rimini* e Sestri Levante 41, Pineto* 40, Spal 37, Ancona 35, Recanatese* e Vis Pesaro 33, Olbia* e Fermana 25. Stefano Lemmi