L’intesa. Sancito un patto tra Usd 1904 e Ricordi di Palio

L’Usd Millenovecentoquattro e l’Associazione Ricordi di Palio e di Siena annunciano di aver operato lo scambio formale e reciproco di una quota associativa con diritto di presenza e voto nell’altrui assemblea a sancire l’intesa raggiunta. "La reciproca affiliazione è evento naturale – dice Michele Fiorini, presidente di Ricordi di Palio -. Entrambe le associazioni infatti sono accomunate da ideali, visioni, progetti e intenti comuni. Ci interessa soprattutto il tentativo, anche nel mondo sportivo senese, di ripartire dalle forze e le risorse della gente comune. Sicuramente la collaborazione produrrà frutti positivi per la comunità senese". "Millenovecentoquattro ha tratto e trarrà molti spunti dall’esperienza di Ricordi di Palio – dice Simone Bernini, consigliere della Usd –. Anzitutto, basilare, il fatto che una questione si analizzi e si racconti dal basso, dal ventre del popolo. Inoltre, una volta determinata questa metodologia di lavoro, ci piace molto la qualità di quanto Ricordi di Palio abbia prodotto in questi anni. Una qualità dettata da un riuscito mix di cuore e testa, di passione e raziocinio. Millenovecentoquattro ha bisogno di Vita e Ricordi di Palio è una cosa viva: impossibile non affiancarsi".