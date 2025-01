L’ippica a San Rossore. Il ritorno di "I sellai di Pisa». Le origini di questo premio

SAN ROSSOREIl premio “I Sellai di Pisa” è la corsa al centro del programma odierno a San Rossore in un pomeriggio che vede ancora una volta alternarsi corse in piano e in ostacoli. Dieci cavalli si sfidano sui 2000 metri in un handicap di non facile soluzione. A Pisa il lavoro di sellaio ebbe un grande impulso con l’arrivo dei cavalli a Barbaricina, uno dei tanti mestieri legati all’ippica. In città la selleria Serani, nella quale l’odore del cuoio e lo stesso arredamento disegnavano un clima da “vecchia Pisa”, resisté fino agli anni ‘70. Del resto Dante Serani fu anche un allenatore storico che tenne scuderia nel cuore di Barbaricina, quella bellissima davanti alla chiesa costruita da 1910 e abbattuta in una sola notte nel 1980 per farne uno spazio pubblico al servizio dei condomini che stavano nascendo.

Oggi “I Sellai di Pisa”, con la loro attività posta in via Due Arni, continuano una bellissima tradizione. Anche le altre cinque corse del pomeriggio hanno un preciso significato, a cominciare dallo steeple chase che ricorda Dominik Pastuszka, il jockey ostacolista che perse la vita lo scorso 1° febbraio a causa della caduta di War Brave alla quarta corsa. E se Giuliano Prini fu tra i fondatori dell’Alfea e Albert Rook il fantino di Goldoni, vincitore del Derby del 1896, anche le due residue corse in ostacoli hanno nomi significativi: Don Attilio, vincitore della Gran Corsa Siepi del 1976, e Susan Bold che vinse la stessa corsa nel 2000. A questo cavallo è legato un episodio eccezionale: il suo fantino (tuttora in attività), Walter Gambarota, vinse nello stesso pomeriggio la Gran Corsa dopo aver vinto una corsa in piano.

Sei le corse in programma, si inizia alle 13.50; i nostri favoriti: I corsa (steeple chase): Sangho du Mathan, Aslano, Buschi; II: Falconetta, Sushine Day, Secret Risk; III corsa (siepi): Secret Boss, Lovely Oliva, Zarina; IV corsa (siepi): Mythos, Pan de Azucar, Domani Risplendi; V: Dangerous Game, Jerry Lewels, Amata Immortale; VI: Zelenda, Tamburo, Our Buz.