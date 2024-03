"Little Club James vince 1-0 contro Tarros Sarzanese: sconfitta amara per i rossoneri"

LITTLE CLUB JAMES

1

TARROS SARZANESE

0

LITTLE CLUB JAMES: Adamoli, Crovetti, Leonardi (84’ Carra), Fazio, Ciceri, De Rosa, De Persiis (46’ Parodi), Pulsoni, Rossetti, Siciliano, Falsini (85’ Allocca). All. Adamoli.

TARROS SARZANESE: Blandi, Lucchi, Cristiani (46’ Luca), Musetti, Lanterna, Bergitto (63’ Casciari), Tonazzini (80’ Di Martino), Fabiani, Petriccioli, Tivegna, Neri. All. Calise.

Arbitro: Bergonzi di Savona.

Rete: 43’ (rigore) Falsini.

SAN DESIDERIO – Brutto scivolone per la Tarros Sarzanese nello scontro diretto per la salvezza. Ha vinto il Little Club James che resta al terz’ultimo posto nella Promzione girone B ma rosicchia punti preziosi proprio ai rossoneri che tornano a dover alzare le antenne di sicurezza. La vittoria nel derby contro il Canaletto aveva restituito un pizzico di serenità al gruppo Tarros Sarzanese che avrebbe però dovuto dare continuità proprio in una partita chiave della stagione. Invece è arrivata la sconfitta maturata su rigore assegnato a pochi minuti dalla conclusione del primo tempo. Al 43’ su una palla persa è stato commesso il fallo in area che Bergonzi ha punito col penalty trasformato da Falsini. Ma sull’immediata ripartenza la formazione di mister Calise ha avuto la chance dell’immediato pareggio ma sulla conclusione di Tivegna è stato bravissimo il portiere alla respinta. Nella parte conclusiva della sfida la Tarros Sarzanese ha alzato il ritmo, crea almeno tre occasioni da rete ma in due occasioni è bravo Adamoli e in un’altra Tivegna ha calciato alto.