Lo Jolo punta alla vetta. Duello Poggio-Daytona

Tutto pronto per i campionati di Prima e Seconda Categoria, 14ª giornata: calcio d’inizio alle 14,30 odierne. Cominciando da girone D di Prima Categoria, con lo Jolo che sogna di riappropriarsi della vetta che allo stato attuale dista un solo punto: Bettazzi e compagni dovranno vincere a Borgo San Lorenzo contro il Sagginale e sperare che il Maliseti Seano fanalino di coda del raggruppamento riesca a bloccare almeno sul pari la capolista Settimello: difficile, ma non impossibile. Casale e Fattoria e Csl Prato Social Club vanno a caccia di punti in trasferta per risalire la china ed incrementare il margine attuale sulla zona playout: gli uomini di Calderone sfideranno il Novoli, quelli di Campolo l’Albacarraia. E poi c’è il Prato Nord, che deve puntare a uscire con almeno un punto dalla tana della Folgor Calenzano. Scendendo in Seconda Categoria, si parte dal girone C: scontro al Faggi fra la Pietà (seconda) e la Galcianese (quinta). Occhio però al Chiesanuova, che potrebbe approfittare di un eventuale pareggio per mettere la freccia (a patto di superare allo Scirea un Mezzana sin qui mostratosi coriaceo). Anche il Montemurlo Jolly, ha l’opportunità di rilanciarsi: al Perugi di Montale contro la Virtus, i montemurlesi di Ermini si giocano l’accesso ai piani alti della classifica. Il Tavola andrà a San Marcello Piteglio per misurarsi con la Montagna Pistoiese, mentre a Vaiano andrà in scena il "derby della Vallata": la Valbisenzio Academy di Nanni sfida il pericolante Vernio di Coschignano.

Chiusura con il girone F, dove il match di cartello è lo scontro al vertice fra le due prime della classe appaiate a pari punti: al Martini, il Poggio a Caiano attende il Daytona. Attenzione al "terzo incomodo": la Virtus Comeana, qualora riuscisse ad espugnare il campo del Real Peretola, ridurrebbe le distanze. La Polisportiva Naldi giocherà a Sesto con il Doccia con la necessità di far risultato per non allontanarsi dalla zona playoff, alla quale potrebbe avvicinarsi anche La Querce (aggiudicandosi l’intera posta in palio contro la Laurenziana). Completa il quadro Atletica Castello – San Giusto.

Giovanni Fiorentino