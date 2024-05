Lo Jolo vince: è vivo il sogno Promozione. Ecco tutti i verdetti dell’ultima giornata

L’ultima giornata della "regular season" dei campionati di Prima e Seconda Categoria ha emesso (quasi) tutte le sentenze. Per alcune compagini di Prato e provincia c’è però l’appendice rappresentata da playoff e playout, che possono valere una stagione. Partendo dalla Prima Categoria: l’1-0 sul Ginestra Fiorentina certificato da Lo Iacono fa sì che lo Jolo concluda il girone C al secondo posto e può quindi ancora continuare a cullare l’ambizione di salire in Promozione tramite gli spareggi. AL CSL Prato Social Club già salvo con una giornata d’anticipo (ma capace di battere gli Amici Miei ad Agliana per 3-2 con Attucci in veste di trascinatore) si è aggiunto il C.F. 2001, grazie al 2-2 (Torracchi, Pannilunghi) con la Nuova Novoli.

Scendendo in Seconda Categoria, particolarmente positiva la situazione del girone E: il Chiesanuova che non aveva più nulla da chiedere al torneo è riuscito a bloccare sul pari allo Scirea i neo-campioni dell’Atletico Casini Spedalino, inchiodati sull’1-1 grazie ad una rete di Consorti. Il Montemurlo non è riuscito a raggiungere la vetta, ma il 2-1 inflitto al Cintolese tramite Pitta e Confietto vale per il gruppo di coach Rossi un biglietto per i playoff (che dovrebbero affrontare partendo dalla Montagna Pistoiese). Agli spareggi-promozione andrà anche il Prato Nord: il 2-2 esterno con il San Niccolò griffato da Calamai e Bonacchi vale la quarta posizione finale. Si giocheranno la salvezza ai playout sia la Galcianese che La Querce: i primi hanno vinto 2-0 contro il Montalbano Cecina, i secondi si sono arresi in trasferta al Pistoia Nord (vincitore per 4-1).

Meno bene è andata nel girone F, dove solo la Virtus Comeana (nonostante la sconfitta contro il Real Peretola) può ancora cullare il sogno di salire in Prima, giocandosela. Per le altre formazioni in lizza, è tutto sfumato: Daytona e Laurenziana hanno infatti estromesso dagli spareggi rispettivamente il Tavola (vincendo 3-1) e la Pietà 2004 (battuta 4-1 fra le mura amiche). Ed eccoci alle dolenti note: il Prato Sport è ufficialmente retrocesso in Terza Categoria, dopo la sconfitta interna contro un Poggio a Caiano che chiude il campionato in crescendo. Ma retrocederà sicuramente un’altra squadra pratese: Carretta ha griffato l’1-1 del Mezzana contro il Santa Maria, mentre il Vernio è stato annichilito in trasferta (7-0) dal Monterappoli. Sarà dunque Mezzana – Vernio a decretare la seconda retrocessione.

Giovanni Fiorentino