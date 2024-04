Lo Jolo vince ma non riagguanta la vetta. La Pietà, Tavola e Virtus: è la festa del gol

Un turno, il ventisettesimo di Prima e Seconda Categoria, non esente da sorprese. E le formazioni di Prato e provincia, dopo aver tirato le somme, dovranno ad ogni modo prepararsi alle sfide finali. Nel girone C, pollice alzato per lo Jolo: Carlesi (doppietta) e Melani hanno firmato il 3-2 interno contro il Gambassi e solo la contemporanea vittoria del Cerbaia capolista ha impedito alla banda Diodato di riprendersi la vetta (che dista comunque un solo punto). Punti pesanti, ma in chiave-salvezza, per il C.F. 2001: l’1-0 nello scontro diretto con il Banti Barberini reca la firma di Cutini. Sorride a metà il CSL Prato Social Club, bloccato sull’1-1 interno dal Ginestra Fiorentina (con Conti mattatore).

Scendendo in Seconda Categoria, il "big match" del girone E fra Atletico Casini Spedalino – Montemurlo si è concluso con un pari a reti inviolate: troppo alta la posta in palio, che ha evidentemente condizionato le due squadre. I montemurlesi di coach Rosi rimangono ad ogni modo secondi, ad un solo punto dai concorrenti. E ne ha approfittato il Prato Nord: il 3-1 esterno sul San Felice permette a Miele e company di portarsi al terzo posto e a sole tre lunghezze dal primato: i giochi sono ancora apertissimi. Anche grazie alla Galcianese, che con un colpo di coda ha sovvertito il pronostico ed espugnato il campo del più quotato Cintolese. Ferri e Greco hanno certificato il 2-1 del Chiesanuova sul Pistoia Nord e anche La Querce può per il momento tracciare un bilancio positivo, avendo sconfitto con il medesimo punteggio il Montale Pol.90 Antares.

Passando al girone F, notiamo un turno caratterizzato da un alto numero di marcature complessive, con il terzetto Pietà 2004 – Tavola – Virtus Comeana in terza posizione a 45 punti. La copertina è per la Pietà, capace di prevalere sulla corazzata Daytona: Niccolai, Bettazzi e Vecchio hanno propiziato il 3-2. Successo in rimonta per il Tavola, che ha rimontato lo svantaggio iniziale e imposto al Monterappoli un 2-1 che consente alla formazione di Tinti di programmare le ultime partite con più tranquillità. Idem dicesi per la Virtus, a seguito del 4-2 ottenuto in Vallata contro il Vernio che inguaia i valbisentini. Attenzione al Poggio a Caiano, ormai aritmeticamente salvo, che adesso vuole di più: il sonoro 5-0 rifilato al Mezzana spinge i poggesi verso le zone più nobili. Notte fonda infine per il Prato Sport: il Sesto ha vinto 4-0 e servirà un cambio di rotta immediato per scongiurare la retrocessione.

Giovanni Fiorentino