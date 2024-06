Lo Scansano riparte dall’allenatore. In panchina arriva Riccardo Angelini Lo Scansano ha annunciato Riccardo Angelini come nuovo allenatore per la prossima stagione, affiancato da Simone Forte come vice. La società punta a consolidare il proprio percorso di crescita nel calcio, dopo aver rifondato il settore giovanile e ottenuto risultati positivi negli ultimi anni. Angelini porta con sé esperienze positive e ambizioni di miglioramento per la squadra.