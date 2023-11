Lo scontro diretto. Il Formigine abbattuto in casa dal Faro con 4 gol. Ora il cammino per la salvezza si fa più complicato

formigine

FORMIGINE: Cornia, Vacondio, Ricaldone (89’ Teneggi), A. Caselli (51’ Deri), Pappaianni Lenzi, Lu. Marverti (66’ Iattici), Puglisi, M. Caselli, Habib, Cremaschi, Ruini (74’ Digesù). A disp. Migliori, Lo. Marverti, Mondini, Zanni, Buffagni. All. Sarnelli

FARO: F. Masinara, Fabbri, Bisoli, D’Isanti, Borgognoni, Lenzi, Haber Castro, Stalino (87’ Venturi), Manieri, N. Masinara (54’ Pasquali), Bazzani (58’ Garni). A disp.: Ricci, Tonelli, Dahbi, Ismajli, Vitali, Slandi. All. Evangelisti

Arbitro: Maiellaro di Parma

Reti: 5’ D’Isanti, 8’ N. Masinara, 29’ Puglisi, 68’ Lenzi, 75’ Puglisi, 83’ M. Caselli, 85’ Manieri

Note: ammoniti Ricaldone, Marverti, Haber Castro, Manieri

Un brutto Formigine perde lo scontro salvezza col Faro, che non aveva mai vinto fuori casa. In 8’ i bolognesi sono avanti 2-0: al 5’ D’Isanti sfrutta un’indecisione della difesa e con un rasoterra dal limite la manda all’angolino. All’8’ Masinara trova il gol ’olimpico’ direttamente da corner beffando Cornia. Al 29’ punizione dalla destra di Andrea Caselli che pesca dal lato opposto Puglisi bravo a impallinare Masinara per il 2-1. A inizio ripresa lo stesso Andrea Caselli va ko e il Faro allunga ancora su punizione con Lenzi che di testa firma il 3-1.

La reazione di casa arriva con la rete sfiorata da Habib (grande parata in spaccata di Masinara) e il gol del 2-3 di Puglisi, che di testa insacca su invito di Habib. Si gioca in spazi larghi e Cornia evita il 2-4 di Manieri, antipasto del 3-3 formiginese griffato da Matteo Caselli, che in mischia è il più lesto di tutto a battere a rete.

Ma la gioia dura appena 2’ perché all’85’ Manieri dal limite dell’area calcia forte e non dà scampo a Cornia per il 4-3 finale.