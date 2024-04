Lo scontro. L’andata al Tubaldi il 12 maggio, ritorno il 19 al Benelli

Una sola sfida playout nel girone B. Dopo la retrocessione diretta della Fermana per la differenza punti superiore a otto dall’Ancona, e la conseguente salvezza dei dorici, a giocarsi la permanenza in serie C saranno Vis Pesaro e Recanatese. Con il sorpasso dei biancorossi nell’ultima giornata, grazie alla vittoria per 2-1 contro la Juventus Next Gen e la sconfitta della Recanatese a Chiavari con la Virtus Entella, il fattore campo sarà a favore dei pesaresi. La partita di andata si giocherà allo stadio Tubaldi di Recanati domenica 12 maggio, mentre quella di ritorno la settimana successiva, il 19, al Benelli di Pesaro. Come da regolamento, "in caso di parità viene considerata vincente la squadra in migliore posizione di classifica al termine della regular season", in questo caso a favore della Vis Pesaro proprio grazie alla vittoria di ieri sera davanti ai propri tifosi. Ecco perché la sconfitta della Recanatese contro la Virtus Entella rischia di pesare fortemente sul doppio confronto.