Lo spareggio. L’Azzurra Colli in Promozione, Monturano ai playout

ATLETICO AZZURRA COLLI

1

MONTURANO

2

(Dopo i tempi supplementari)

AZZURRA COLLI (4-2-3-1): Scartozzi; Spadoni, Sosi, Filipponi, Vallorani (12’pts Acciarri); Canestrelli (13’pts Aliffi), Gabrielli; Fazzini (22’st Filiaggi), Rossi; Petrucci; Romanazzo (12’pts Del Marro). A disp.: Castelletti, Crementi, Cancrini, Albanesi, Amante. All.: Alessio Morelli.

MONTURANO (4-3-3): Isidori; De Carolis, Paniconi, Finucci, Fabbi (45’st Curzi); Bracalente, Loviso, D’Amicis (29’st Muzi (5’pts Rotondo)); Islami, Moretti, Ezzaitouni. A disp.: Fall, Monti, Bernacchini, Smerilli, Rossetti, Tracanna. All.: Stefano Cuccù.

Arbitro: Giuseppe Merlino di Pontedera.

Reti: 12’pt Filipponi, 30’ pt e 5’ sts Moretti.

Note: spettatori 400 circa. Ammoniti: Gabrielli, Paniconi. Angoli: 5-8. Rec.: 1’pt-4’st.

Il gol di Moretti al 5’ del secondo tempo supplementare regala al Monturano Campiglione la vittoria che vale l’ingresso nei playout del campionato di Eccellenza e condanna l’Atletico Azzurra Colli alla retrocessione diretta in Promozione. Lo spareggio tra le due squadre finite appaiate all’ultimo posto al termine della stagione regolare, e disputato sul campo neutro ‘Veccia’ di Cupra Marittima, alla fine ha condannato i rossoazzurri del patron Giovanni Fioravanti al termine di un campionato segnato da tre cambi di allenatori. Una stagione nata davvero male per il Colli e finita nel peggiore dei modi. Per il Monturano invece c’è ora la speranza di giocarsi il tutto per tutto contro la Jesina nei playout.

Partita contratta e molto tattica che si sblocca dopo 12’ grazie al gol del difensore centrale Filipponi che in mischia porta in vantaggio l’Azzurra Colli. Alla mezzora ecco la parità con Moretti che calcia secco sul primo palo infilando il portiere Scartozzi. Ad inizio ripresa occasione per Petrucci che, però non riesce a dare forza al suo tiro facilmente bloccato da Isidori. La palla gol vera ce l’ha poi Romanazzo alla mezzora con un tiro da trenta metri che si stampa sulla traversa. Dall’altra parte la spettacolare rovesciata di Moretti va a lambire il palo della porta dell’Azzurra Colli. Si va ai supplementari e subito Paniconi di tacco va vicinissimo alla rete. La risposta è affidata al neo entrato Del Marro che da due passi calcia addosso al portiere Isidori. Il gol decisivo arriva nel secondo tempo supplementare. Corner del Colli, ripartenza del Monturano con Rotondo che serve ancora a Moretti il pallone da depositare in rete. Al 119’ c’è tempo ancora per la clamorosa occasione per Filiaggi di portare la gara ai rigori, ma l’attaccante spreca a due passi dalla porta. Fa festa il Monturano Campiglione con l’Azzurra Colli che retrocede invece in Promozione.

Valerio Rosa