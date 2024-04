Lo Spezia cala il poker a Caprera. E’ la settima vittoria consecutiva

Caprera

1

Spezia Women

4

CAPRERA: Rossetti, Romano, Dos Santos, Quacif, Donato, Swhalioh, Luppi, Sjostreom, Avellino, Correr, Ragnoli. A disp: Rossi, Asciutti, Al Nomiri, Troiano, Gasmi, Scattina, Kirama. All Cau.

SPEZIA WOMEN: Aliquò; Scucka, Barraza (78’ Passalacqua), Lehmann, Duce; Dezotti, Ciccarelli, Manea (70’ Danci), Lovecchio, Buono (83’ Nkamo), Del Freo (70’ Vacchino). A disp: Maarouf, Monetini , Lombardo, Sansevieri , Costantini. All. Morbioni.

Arbitro: Cerea di Bergamo, assistenti Fontana e Pala di Olbia.

Reti: 8’ autogol Barraza, 42’ Lovecchio, 48’ Duce, 60’ Ciccarelli, 75’ Lehmann.

CAPRERA – Settima vittoria consecutiva per le aquilotte di Morbioni nella serie C femminile. Sulla carta era un turno favorevole per scalzare l’Ivrea al quinto posto. Operazione sorpasso riuscita e obiettivo raggiunto. Ma non è stato facile, subito sotto per una autorete sfortunata di Barraza, le aquilotte hanno preso d’assedio la porta avversaria e solo nel primo tempo hanno colpito tre pali con Lovecchio, Ciccarelli e Buono, mancato due chiare occasioni sempre con Buono e Lovecchio e tre miracoli del portiere del Caprera Rossetti. Pareggio meritato in chiusura con Lovecchio al decimo centro stagionale. Ripresa senza storia e subito gol di Duce, poi Ciccarelli e Lehmann chiudono il conto. Ma anche nella ripresa un legno colpito e altre tre occasioni gol sfiorate di un soffio. Insomma vittoria doveva essere e vittoria è stata. Ora nel mirino ci sono le Azalee distanti solo 5 punti e con lo scontro diretto tra tre settimane. Domenica arriva la Roma e poi la Coppa Italia contro l’Orobica il 1° maggio al Falconara. Da segnalare l’esordio in serie C della giovanissima Danci.

Risultati: Moncalieri-Meda 1-0, Monterosso-Pro Sesto 3-0, Rinascita Doccia-Livorno 3-0, Vittuone- Orobica 1-5, Azalee-Baiardo 5-2, Tharros- Ivrea 2-1, Roma- Lumezzane 2-4.

Classifica: Lumezzane 62 punti, Orobica 60, Moncalieri 54, Azalee 48, Spezia, 43, Ivrea 41, Meda 36, Pro Sesto 34, Baiardo e Monterosso 33, Tharros 30, Roma 29, Vittuone 18, Doccia 13, Livorno 8, Caprera 6.

Marco Zanotti