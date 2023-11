Lo Sporting Scandiano sfiora l’impresa

Sfiora lo sgambetto alla regina lo Sporting Scandiano. Si salva nel finale il BibbianoSan Polo, leader del girone B di Promozione ora con solo un punto di margine sulla Vianese, grazie al gol dell’ex firmato da Messori (11° centro). I rossoblù avevano sprintato nel primo tempo col giovane Filippo Burani (2004), rapido nell’insaccare da centroarea, poi Suma spreca tre chances per chiudere la contesa. Al 5’ di recupero, il neo-entrato Cinquegrano (2004) firma l’hurrà di misura (1-0) della Vianese sul Castelnuovo Rangone con un perfido tiro a giro. Una prodezza di Davitti mantiene sul podio l’Arcetana vittoriosa sul San Felice, mentre la soluzione interna del vice-allenatore Andrea Zini nominato coach del Castellarano porta il 2° hurrà su 2 uscite grazie allo shoot di Davitti che stende la Next Gen Terre di Castelli. Secondo stop di fila per il BaisoSecchia che non replica al poker dell’Atletic Cdr Mutina. Un double del bomber Spadacini intervallato da una staffilata di Mauro Piermattei nel blitz del Vezzano che nei primi 25’ ipoteca il derby con l’Atletic Progetto Montagna. Nel girone A sorridono Campagnola e Boretto: i rosanero annichiliscono con un tris il Felino punturato dal penalty di Sgrò, da Allai e Gargiulo, mentre il match-winner del Boretto è il puntero Carlucci a tempo scaduto sul Carignano. Divertente derby Riese-Luzzara terminato 2-2 con gli ospiti in rimonta col penalty guadagnato e trasformato da Ligabue. Rossoblù in vantaggio con la punizione di Tinterri, annullata dalla conclusione di Pedrazzoli e sorpassata dalla semirovesciata di Fantastico.

In Prima riparte la marcia della regina Casalgrande che annienta (4-1) il Lama 80 grazie a due euro-gol con azioni ubriacanti di Bottazzi, un’autorete e un tocco in mischia di Barbieri. Nel girone C restano in vetta Virtus Libertas e Vis San Prospero che si annullano con l’1-1 dello scontro diretto (a Vezzani risponde a 6’ dal gong il modenese Malagoli), mentre il Masone si sfila la corona cadendo nel derby col Daino Santa Croce trascinato da Paterlini, Taglia e Macrì. Dopo 3 hurrà di fila, si arrende il Guastalla nella tana del Ganaceto a segno con una punizione a 5’ dal gong di Pulga che aveva causato il rosso al difensore Issah. Arresta a 6 gare la serie nera la FalkGalileo che impatta (1-1) fra le mura amiche contro la Virtus Correggio passata con Nicoletti e riagguantata al 24’ dalla punizione di Arcuri. Un penalty di Gjoka riporta il sereno alla Povigliese corsara sulla Virtus Cibeno. Pronto riscatto per il Quattro Castella che sbanca (2-1) il feudo del Basilicastello: formula vincente con le pennellate da fermo di Hoxhaj che pesca due volte l’incornata dello stopper Capanni, mentre i locali accorciano all’ultimo istante con la rovesciata di Leckaj. Giusto pari a reti bianche nel match-clou fra Real Casina e Santos 1948 che mantiene i cittadini al comando del girone D di Seconda. Un’incornata del subentrato Ceesay riporta alla vittoria la Saxum United sul Rapid Viadana e matricola di nuovo in seconda piazza; sugli scudi il guardiano Bedogni che neutralizza un penalty sullo 0-0. Notte fonda per lo United Albinea battuto in casa dal San Faustino passato in modo fortunoso con la foto di Ruscelli su rinvio di Ferrante da calcio d’angolo. Bis in contropiede firmato Lettieri. Quarto hurrà di fila per la Barcaccia che regola (2-1) nella ripresa il Novellara.

Rinviata per il maltempo l’intera giornata del girone B. Rinviata pure la Terza.