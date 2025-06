Lo Staggia celebra il presidentissimo. Grande festa per Marcello Casprini

Gli ottanta anni del presidentissimo Marcello Casprini, dal 2002 al vertice dello Staggia, ha voluto accanto a sé ai tavoli della Sagra della Rana di Staggia Senese i componenti della squadra e tutti i suoi collaboratori per la speciale ricorrenza. Non solo. Sono intervenuti, insieme con i familiari di Casprini, anche tanti amici, colleghi imprenditori, amministratori comunali e i dipendenti di oggi e di ieri della azienda, nella zona industriale dei Foci a Poggibonsi. Una conviviale con ben duecento commensali, che hanno onorato il percorso umano, sportivo e imprenditoriale del patron Marcello. Ha ringraziato, Casprini, nell’occasione tutti i presenti, senza perdere di vista anche i nuovi traguardi per lo Staggia nel campionato di Seconda categoria, sulla base dei pilastri di una gestione da portata avanti sempre con senso di responsabilità.

Fra i doni ricevuti da Casprini anche una maglia con i colori neroverdi dello Staggia (nella foto di Sara Tuveri), con il numero 80 stampato sulla schiena, tra gli applausi dei partecipanti all’evento.

Attenzioni rivolte adesso per lo Staggia alla nuova stagione con il confermato tecnico Francesco Rossi, subentrato nello scorso torneo.

Paolo Bartalini