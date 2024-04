Lo United cede in casa, quattro reti della Sanmichelese. Camposanto, cinquina salvezza

sanmichelese

4

baiso secchia

1

SANMICHELESE: Schiuma, Grillenzoni, Merli, Savarese (10’ s.t. Rinieri), Costa, Ferrari, Alicchi (38’ s.t. Rafrari), Spezzani (26’ p.t. Baisi), Peddis (38’ s.t. Parisi), Manzini, Rispoli (25’ s.t. Frimpong). All. Azzurro (Bertagnoli, Casini, Borelli, Bylyshi)

BAISO SECCHIA: Brevini, Bonini, Silvestri, Gazzotti, Abati (14’ s.t. Facchini), Acanfora, Silipo (14’ s.t. Bonicelli), Ghirelli (14’ s.t. Ovi), Benassi (3’ s.t. Chaara), Caputo, Barozzi (25’ s.t. Viviroli). All. Lodi Rizzini (Nutricato, Abati, Zanetti, Cataldi)

Arbitro: Monaco di Bologna (Poggipollini, Solito)

Reti: 30’ p.t. Baisi, 43’ p.t. e 4’ p.t. Manzini, 6’ s.t. Peddis 23’ s.t. Barozzi

Note: ammoniti Savarese

Si congeda dallo ‘Zanti’ regalandosi quella vittoria che le mancava dal 6 marzo scorso la Sanmichelese, e consolida un sesto posto ormai al sicuro. Dopo un avvio in cui costruiscono e non concretizzano la rete che mette in discesa la gara dei padroni di casa arriva alla mezz’ora con Baisi. Ed è il preludio alla doppietta di Manzini. Il poker lo firma Peddis quando non è ancora scoccata l’ora di gioco. Di Barozzi la rete degli ospiti.