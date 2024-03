Lo United Riccione ha scelto Salvatore Utro

Lo United Riccione ha un nuovo allenatore. Si tratta del palermitano Salvatore Utro. È lui il tecnico che il presidente Pasquale Cassese ha scelto per il dopo Riolfo. L’allenatore ligure, infatti, era stato esonerato sabato scorso alla vigilia della gara in casa del San Nicolò Notaresco con il preparatore dei portieri Ferioli a prendere per mano la squadra in Abruzzo. Utro è il terzo allenatore (Pulzetti e Riolfo i due mister arrivati e ‘partiti’ entrambi dopo pochi mesi) che in questa stagione si siede sulla panchina biancazzurra, quando mancano otto gare al termine della stagione regolamentare e pochi giorni alla gara in programma domenica al ’Nicoletti’ contro il Real Monterotondo. Ex calciatore, Utro, 40 anni compiuti lo scorso mese di settembre, arriva in Romagna dopo le esperienze a Marina di Ragusa, Misilmeri ed Enna.

Nella giornata di ieri ha diretto il suo primo allenamento alla guida della squadra della Perla Verde e domenica esordirà in panchina.

"Se ho fatto 1.200 chilometri per raggiungere Riccione in una notte – ha commentato il tecnico appena arrivato nella sede dei biancazzurri – è perché credo nei progetti tecnici e manageriali di questa società e perché da qui ho intenzione di costruire la parte migliore della mia carriera". Una chance per Utro, un altra rivoluzione in questa travagliata stagione per lo United del presidente Cassese.