L’Olimpic Sarteano punisce il Radicondoli. Tonfo Raddese! Disco rosso per il Bettolle

POPPI

3

BETTOLLE

0

POPPI – Brutta caduta esterna per il Bettolle, che cede 3-0 al Poppi e va incontro alla prima sconfitta dopo una serie positiva di sette partite. Dopo mezz’ora di botta e risposta, è il Poppi ad aprire le danze al 34’, quando Michelacci batte da fuori area un incerto Marchi, da poco subentrato all’infortunato Ravoni. Il Bettolle fatica a reagire, e al 58’ i padroni di casa raddoppiano, grazie ad una pregevole azione personale di Shabani. Anche in questo caso il Bettolle non riesce a trovare le giuste contromisure, e al 70’ il Poppi chiude la partita: Shabani viene atterrato in area, l’arbitro indica il dischetto, alla battuta va capitan Cazacu che segna il gol del definitivo 3-0.