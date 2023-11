Lollo ai Fedelissimi. "La Castiglionese?. E’ scontro diretto dal sapore di svolta»

Ospite dei Fedelissimi, ‘Al Club con la Robur’, il centrocampista Lorenzo Lollo ha presentato la sfida con la Castiglionese. "E’ una partita molto importante – le sue parole –: è uno scontro diretto e vista la classifica, potrebbe essere una svolta. Mancano poche giornate al termine del girone di andata e dopo quelle potremo capire quali squadre potranno darci fastidio fino alla fine. Siamo a sette vittorie consecutive e ci piacerebbe battere il record delle 14 centrato in passato dal Siena. Dobbiamo provarci e sognare non costa niente". "All’inizio abbiamo pareggiato due volte – ha aggiunto Lollo –, ma ci mancava la condizione e abbiamo giocato in campi non bellissimi. Ora siamo a +9 ed è bello vedersi lì, ma non dobbiamo abbassare il livello di attenzione: basta sbagliare un paio di partite per ridurre il margine. I momenti difficoltà ci saranno e allora dovremo essere consapevoli delle nostre qualità e delle nostre risorse: la rosa è ampia e anche i ragazzi meno impiegati possono dire la loro".