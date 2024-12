Lonardo resta alla Samb . Si cerca un altro attaccante

Edoardo Lonardo resta alla Samb fino a giugno, respinta l’offerta del Como. Ora è ufficiale. L’annuncio nel corso della conferenza stampa di ieri pomeriggio da parte del direttore generale rossoblù Roberto Ricci, presenta nella sala stampa del Riviera delle Palme insieme al presidente Vittorio Massi e il diesse Stefano De Angelis. "Lonardo -dice il diggi rivierasco- è stato oggetto di una proposta concreta e vantaggiosa per una società di Serie D da un club di Serie A, il Como. Abbiamo ragionato molto e ritenuto di non accettarla perché si è deciso di avvantaggiare la situazione attuale. Alla Samb si è creato un gruppo eccezionale e bene amalgamato e quindi abbiamo deciso di continuare così". "E’ stata una decisione importante -aggiunge il diesse Stefano De Angelis- anche perché era un’offerta che difficilmente si fa per un giovane di Serie D. E quindi non è stata presa facilmente. Una prova di forza, di ambizione da parte della Samb e della famiglia Massi. Lonardo ha vissuto bene questo periodo ed è contentissimo di restare alla Samb. Su di lui c’è l’interessa di diversi club professionistici che vengono a San Benedetto per vederlo così come altri ragazzi che abbiamo in organico. Ed inoltre possiede grandi margini di crescita". Per quanto riguarda il mercato degli over, la Samb non farà alcun innesto. "Questo è un gruppo che merita fiducia -spiega De Angelis- e in cui la società crede. Tenere Lonardo è già come avere fatto un acquisto e non bisogna dimenticare che abbiamo fuori tre calciatori di spessore come Baldassi, Pezzola e Paolini che rientreranno nel girone di ritorno. E poi nessuno ha chiesto di andare via". Tramontate le ipotesi Massimo Camilli della Roma City e di Alessandro Sbaffo della Recanatese. "Ci sono state solo delle chiacchierate, come se ne fanno tante in questo periodo dell’anno- glissa De Angelis- ed al momento l’unica ipotesi in entrata è quella di un 2006. Se riuscissimo a trovarlo in attacco saremmo al completo". Ed infine De Angelis commenta il rinnovo del suo accordo con la Samb fino al 2027. "Restare qui è un onore. Trovare una proprietà con questa passione e attaccamento -afferma- è molto bello". Ed ora l’attenzione generale è rivolta al match di Civitanova Marche. La Samb questa mattina svolgerà la classica seduta di rifinitura. Saranno oltre 1.200 i tifosi rossoblù presenti al Polisportivo. Civitanovese-Samb sarà diretta da Giacomo Rossini di Torino (Ielo-Angelini).

Benedetto Marinangeli