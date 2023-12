L’onda del derby: 17 sfide Modena-Reggio

L’onda del derby Reggio-Modena anche nei dilettanti con ben 17 match (ore 14.30). Parte del leone in Promozione con ben 6 sfide sulle sponde del Secchia: fari puntati sul big-match della capolista Vianese attesa dalla matricola United Carpi guidata dal trainer reggiano Cristian Borghi attualmente in quinta piazza. Viaggia anche l’ex regina Arcetana che a Cavezzo punta a ricominciare la serie di hurrà interrotta domenica col pari contro la Sanmichelese. Match-clou anche per il BibbianoSan Polo, che affronta per la prima volta la Mutina. Scende a Fiorano il BaisoSecchia privo del difensore Cani ingaggiato dalla Vianese da dove ha fatto il percorso inverso il centrocampista Omar Charaa (2004), baisano doc che per la prima volta vestirà il gialloblù. Senza il big Fabio Piermattei (squalificato), seconda trasferta consecutiva per il Vezzano che dovrà adattarsi al sintetico del San Felice.

Nel girone A scontro salvezza per la Sammartinese che a Collecchio incrocia la maglia nera Cervo, reduce dal recente passaggio di testimone fra mister Fava e il collega Bertani.

Per l’Eccellenza torna un classico come Bagnolese-Virtus Castelfranco mai come quest’anno testacoda coi rossoblù maglia nera dove esordisce fra le mura amiche mister Brandolini. Altro match sempre sentito al "Borelli" fra la vice-capolista Correggese e il Colorno. Scontro d’alta quota per la giovane Brescello Piccardo che attende i piacentini del Nibbiano rivitalizzati dall’arrivo di mister Rastelli, separatosi dal Borgo San Donnino qualche settimana fa. Derby fra matricole con Fabbrico e Montecchio che si ritrovano al "Soprani" a distanza di 11 mesi: lo scorso gennaio l’1-1 col botta e risposta fra Zampino e Oliomarini, entrambi ancora in campo con le rispettive squadre, rafforzò la leadership fabbricese. Cerca un blitz-ossigeno il Rolo a Gaggio Montano contro la neo-promossa Faro.

In Prima la Virtus Libertas difende il primato a Viadana, mentre mentre promette scintille il derby Povigliese-Masone. Secondo big-match per coach Siligardi che col suo Casalgrande, seconda forza della classe, affronta a Formigine lo Smile staccato di due punti. Ultimo turno per il girone reggiano di Seconda categoria in cui il trio ABC-Santos 1948-Saxum United può volare in testa sfruttando il posticipo dell’attuale leader Barcaccia.

Eccellenza

Bagnolese (2)-Virtus Castelfranco (28); Brescello Piccardo (25)-Nibbiano (27); Correggese (29)-Colorno (21); Fabbrico (20)-Montecchio (12); Faro (14)-Rolo (16).

Promozione

Girone A: Cervo (9)-Sammartinese (14); Gotico Garibaldina (31)-Boretto (18); Luzzara (17)-Felino (21); Real Sala Baganza (16)-Campagnola (21); Riese (17)-Sarmatese (15). Girone B: BibbianoSan Polo (32)-Atletic CdR Mutina (28); C.Rangone (13)-Atletic Progetto Montagna (6); Cavezzo (12)-Arcetana (32); Fiorano (8)-BaisoSecchia (23); San Felice (14)-Vezzano (16); United Carpi (26)-Vianese (34). Prima categoria

Girone B: Mercury (3)-Quattro Castella (20); Palanzano (22)-Celtic Cavriago (8); Valtarese (13)-Boca Barco (12). Girone C: Original Celtic Bhoys (14)-Ganaceto (22); Povigliese (18)-Masone (21); Rubierese (15)-Daino S.Croce (20); Solierese (18)-FalkGalileo (14); Viadana (12)-Virtus Libertas (24); Virtus Cibeno (7)-Virtus Correggio (15); Vis S.Prospero (21)-S.Prospero Correggio (9). Girone D: Pavullo (15)-Carpineti (5); Smile (22)-Casalgrande (24).

Seconda

Girone B: Busseto (23)-Virtus Calerno (18); Campeginese (18)-Fonta Calcio (26); Gattatico (16)-Corte Calcio (9); Levante (13)-Cadeo (7). Girone D: Atletico Bibbiano Canossa (20)-Gualtierese (12); Rapid Viadana (16)-Montecavolo (14); Real Casina (19)-Saxum United (20); San Faustino (15)-Virtus Bagnolo (14); Santos 1948 (20)-Sporting Cavriago (12); United Albinea (19)-Novellara (16). Posticipata a domani (ore 20.30) Reggio Calcio-Barcaccia. Girone E: Borzanese (14)-Fonda Pavullese (5); Cerredolese (23)-Fox Junior Serramazzoni (24); Corlo (30)-Fellegara (18); Roteglia (22)-Junior Fiorano (11); Spezzanese (21)-Rubiera (14).

Terza categoria (2° turno Memorial Presidenti). Girone 2: S.Ilario (3)-Audace Pr (1) a Calerno. Girone 3: Cavriago (1)-Puianello (3); Fogliano (0)-Plaza Montecchio (1): Girone 4: Biasola (1)-Fosdondo (3) a Biasola; Cadelbosco (0)-Invicta Gavasseto (1). Girone 5: Felina (0)-Gatta (0); Sporting Tre Croci (3)-Casalgrandese (3). Girone 6: RamisetoLigonchio (1)-Amici di Davide (3); Vetto (1)-Collagna (1).