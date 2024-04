L’OPERA di carobbi. "Unione Sportiva Pistoiese, le origini». Il libro che illustra la genesi della società

Il libro "Unione Sportiva Pistoiese: Le origini", scritto dal giornalista Giacomo Carobbi, è disponibile anche in formato cartaceo, dopo che lo scorso 8 dicembre, in occasione del 102° anniversario del primo consiglio direttivo, era uscito come e-book. È possibile acquistarlo online su Amazon. "Non una semplice stretta di mano fra amici, ma il punto d’arrivo di un lungo percorso – si legge –: la nascita dell’Us Pistoiese fu il coronamento di un insieme di sogni individuali e aspirazioni collettive. A cavallo tra gli anni Dieci e Venti del Novecento, Pistoia assistette alla genesi di una grande società polisportiva, voluta dal maestro Terzilio Bizzarri e resa possibile dal mecenatismo dell’industriale Ciro Papini. Fatti e personaggi di questa storia sono qui raccolti e ordinati, con il supporto delle fonti dell’epoca".