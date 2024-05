L’Orbetello Scalo cambia allenatore. In panchina adesso arriva Giorgio Guidi

L’Orbetello Scalo cambia guida tecnica. La società lagunare, reduce da alcune stagioni di alti e bassi in Terza categoria, ha deciso di cambiare il proprio allenatore. Dopo alcune stagioni dove in panchina si è seduto Alessio Porta, che aveva chiuso proprio all’Orbetello Scalo la propria carriera da giocatore, la società gialloverde ha scelto un nuovo tecnico. Il nome è quello di Giorgio Guidi, navigato allenatore maremmano con un passato importante dalla Promozione alla Terza categoria nelle ultime stagioni.

"La società Orbetello Scalo – si legge in una nota del sodalizio orbetellano – è felice di comunicare l’arrivo di mister Giorgio Guidi come nuovo allenatore per la prossima stagione calcistica 2024/2025, unitamente al suo secondo, mister Roberto Santini". L’Orbetello Scalo, dopo alcune stagioni in chiaroscuro dove si è classificata a metà classifica proverà a rialzare la testa il prossimo anno, e lo fa proprio partendo da un allenatore con esperienza.