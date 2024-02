L’Orbetello vince e ora ci crede. Maglianese, tre punti fondamentali

sorano

Il big match della giornata di Seconda categoria non si è disputato a causa del maltempo. Sorano e Scarlino dovranno recuperare la partita nelle prossime settimane. La gara, che valeva il primo posto, si sarebbe dovuta giocare a Sorano, ma la pioggia dell’ultimo fine settimana ha costretto il direttore di gara, il signor Tobaldo di Grosseto, a rinviarla a causa dell’impraticabilità del campo. Secondo la formazione ospite l’incontro si poteva giocare, ma il direttore di gara ha scelto per il rinvio, costringendo così le due formazioni ad incontrarsi nuovamente in un turno infrasettimanale.