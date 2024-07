Los Pollos Hermanos: che trionfo. Il team di Iacomini segna e diverte. Ha conquistato pure piazza Mazzini

Una squadra fortissima, abituata a vincere grazie al talento che ha... avendo tanti giocatori poco più che ventenni, allenatissimi e che vengono dal calcio a 11 di importante livello. Ecco Los Pollos Hermanos, la creatura del calcio a 5 sapientemente gestitata da Marco Iacomini che, dopo aver vinto il campionato Aics al CTL a Lido di Camaiore aggiudicandosi il girone A del lunedì, ha trionfato alla “Versilia Football Planet - CTL Cup 2024“, il grande evento finale che chiude la stagione con l’ambitissima Final Four che, dopo gli anni tra Lido e Camaiore, si è tenuta quest’anno a Viareggio... col campo montato nella centralissima piazza Mazzini dove questa partecipatissima (successo anche a livello di pubblico e visibilità nonostante il meteo avverso) Final Four si è giocata non "5 contro 5" ma "4 contro 4" data la particolarità del campo (un po’più ristretto rispetto al rettangolo verde del futsal classico).

In campionato gli imbattuti Los Pollos Hermanos sono arrivati primi con 48 punti in 18 giornate (frutto di 15 vittorie e 3 pareggi) davanti di 3 punti alla contendente Inic Asd. Sono stati sia il miglior attacco con 126 gol fatti (... di cui 48 del capocannoniere Christian Del Frate) sia la miglior difesa con 36 reti subite. Poi nei provinciali Dilettanti Serie A dell’Aics i Los Pollos si sono arresi in semifinale ai lucchesi del Pastora Jr (poi campioni).

Alla Final Four “VEF - CTL Cup“ l’incrocio in semifinale è stato contro il Madys battendolo 10-8 con sestina di Del Frate e doppiette di capitan Matteo Barducci e Nicolò Ricci. Nella finalissima successo 10-9 sul Box ’86 con la cinquina di bomber Ricci (capocannoniere del torneo coi suoi 7 centri), la tripletta di Michael Roggio ed i sigilli di Alex Gennai e dell’"MvP" Barducci.