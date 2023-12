L’Osimana festeggia tutta la notte in città: "Ci siamo tolti una bellissima soddisfazione"

di Michele Carletti

Ma che giovedì sera per la Osimo calcistica. L’Osimana ha scritto la storia portandosi a casa da Senigallia la prima Coppa Italia di Eccellenza (la Coppa Interregionale l’aveva vinta invece nella stagione 1990-1991). Un trionfo per Patrizi e compagni che hanno steso in finale con un netto 3-1 la Maceratese griffato Borgese nel primo tempo e poi nella ripresa da Triana e Alessandroni (adesso nella fase nazionale l’Osimana se la vedrà nelle sfide del 14 e 21 febbraio contro gli umbri dell’Atletico Bmg). Classe, qualità ed esperienza a fare la differenza nella squadra guidata dal duo Aliberti-Labriola, cresciuta minuto dopo minuto. "Questa coppa è per tutti quelli che sono venuti a sostenerci e per chi è rimasto a casa e non è potuto venire. La Coppa è per voi, per tutti quanti voi", urla capitan Luca Patrizi a fine partita. Mister Sauro Aliberti ha la sciarpa giallorossa al collo: "Con i sacrifici e credendoci siamo arrivati a toglierci questa bella soddisfazione. La Maceratese è sempre una bella squadra, ha preso il palo, ma noi poi abbiamo preso le misure, coraggio e in mano la partita e penso che il risultato alla fine parli da solo. Adesso dobbiamo risalire la classifica in campionato". In sottofondo i clacson che suonano dei tifosi giallorossi fuori dal Bianchelli per un esodo di centinaia e centinaia di persone da Osimo verso la città della spiaggia di velluto. "Il pubblico cresce sempre, non è mancata durante la stagione qualche critica, ma con il lavoro e i sacrifici li abbiamo ripagati. Non ci fanno mai mancare il loro sostegno, hanno allestito una bellissima coreografia. Davvero una gran bella cosa". E poi il ritorno in città di tifosi e squadra. Con Osimo che giovedì notte ha vissuto un Capodanno anticipato. Perché gran parte della curva che ha sostenuto a gran voce la squadra in tribuna a Senigallia si è riversata poi al ritorno in Piazza Boccolino, come da tradizione dopo le vittorie con la maiuscola, e dove la festa è letteralmente esplosa. Con tanto di petardi e fuochi d’artificio a illuminare la notte osimana. E poi fumogeni giallo e rossi, cori e applausi. Il tutto in attesa dell’arrivo della squadra arrivata su dei minivan poco dopo. Quando si è inscenata la vera e propria festa. Il più scatenato Tittarelli che ha iniziato addirittura lui un coro, e poi Calvigioni e Bugaro con i fumogeni sopra il tettino del minivan e vicino quella Coppa tanto sognata e agognata e alla fine, meritatamente, conquistata. In piazza anche il sindaco Simone Pugnaloni che ha cantato e saltato con i tifosi, mentre il clacson delle auto, iniziati a suonare già per le vie di Senigallia, ha continuato a lungo per le vie osimane anche passata la mezzanotte. All’Osimana sono arrivate anche le congratulazioni dell’Us Ancona "per il conseguimento di un risultato sportivo importante".