"Lotta a tre per il vertice"

In questo fine settimana si giocherà la prima giornata del girone di ritorno del campionato di Seconda categoria. Campione d’inverno l’Olympia Macerata Feltria che dopo aver iniziato l’anno con il successo contro il Ca’ Gallo, si è ripetuta sabato contro lo Schieti. Al secondo posto (a meno 2 dalla capolista) il Carpegna che è stata in grado di riportare a casa i 3 punti nel match esterno con la Santangiolese. Si è fermata contro il Ca’ Gallo la striscia positiva del Tavernelle che durava da 4 giornate (2 pareggi e 2 vittorie consecutive). Lo Schieti, nonostante l’impegno e le buone prestazioni, per il momento è l’unica compagine a non aver mai vinto in questo torneo. Molto corta la classifica nella zona alta, dal Macerata Feltria a scendere, nel raggio di 8 punti ci sono 7 squadre. Ben 27 i punti di differenza tra le prime e l’ultima. Del Tavoleto l’attacco più prolifico (23 gol), dello Schieti quello più asfittico (6). L’Atletico Luceoli Cantiano è il team più abbonato ai pareggi (8). 18 i gol dell’ultimo turno, 1 in meno della settimana precedente.

Il commento della settimana è di Gerry Romani allenatore del Casinina: "Il campionato è equilibrato e molto tosto. La la lotta per la vittoria finale sarà tra le attuali prime tre. Il Macerata Feltria ha secondo me qualcosa più delle altre, ma il Carpegna è lì, composto da ottime individualità e può dir la sua. La incontriamo domani e sarà una partita molto difficile. Poi c’è la Vis Canavaccio. Sono tornato a Casinina dopo diversi anni di assenza, ho trovato una società organizzata e una squadra con ragazzi molti validi. Il nostro obiettivo è migliorare la classifica attuale salvandoci prima possibile. La Seconda categoria è molto seguita, ci sono tanti tifosi a vedere le partite".

I bomber del girone A. 10 gol: Luca Alpino (Carpegna), 8 reti: Matteo Dionisi (Tavernelle), Lorenzo Elezaj (Tavoleto). 7 gol: Umberto Federici (Casinina), Alessandro Sebastianelli (Frontonese), Vittorio Lucarini (A.Luceoli Cantiano) e Simone Monaldi (Piandimeleto). 6 reti: Mirco Politi (O.Macerata Feltria) e Soren Azalian (Tavoleto). 5 reti: Luca Turchi (A. Sassocorvaro), Enrico Curzi (Tavernelle) e Mouaoui Abderrahmane (V.Apecchio). Seguono con 4 reti 8 calciatori.

A guidare la classifica del girone B c’è sempre il Muraglia che sabato ha aumentato il suo vantaggio, portandolo a più 5 sul Cuccurano e a più 7 sul Villa Ceccolini. Al quarto posto (a meno 8) l’Arzilla. Qui nell’alta classifica nel raggio di 11 punti ci sono 8 squadre. Al Monte Porzio ha giovato il cambio dell’allenatore, come Andrea Spadoni sono arrivate due vittorie di fila e un pareggio. Ultimo in graduatoria il Real Mombaroccio. Qui la differenza tra i due estremi della classifica è di 25 punti. Sei le vittorie dell’ultimo turno, di cui 4 firmate da chi giocava in trasferta. Si è segnato su sette campi per un totale di 22 reti. Più gol di tutti li ha segnati il Muraglia (31) seguito dal Csi Delfino Fano e Villa Ceccolini (28), di contro solo 12 i gol realizzati dal Real Metauro che comunque sabato ne ha realizzati 2 vincendo lo scontro diretto con il Real Mombaroccio.

I bomber del girone B. 12 reti: Matteo Barbaresi (Della Rovere), 9 reti: Lucas Javer Cabello (Muraglia). 8 reti: Luca Ambrogiani (R.Urbinelli) e Federico Tombari (Pontesasso). 7 reti: Andrea Manna (Isola di Fano), Dylan Andretta (Villa Ceccolini) e Matteo Bocci (R.Urbinelli). 6 reti: Matteo Agostini (Csi Delfino Fano), Alessio Scavolini (Muraglia), Giuseppe Di Guido (Muraglia), Giacomo Campanelli (Monte Porzio) e Anthony Aiudi (Csi Delfino). Seguono con 5 reti a testa 5 calciatori.

La squadra della settimana (A e B). 1)Arcangeli M. (Macerata Feltria), 2)Padovani (Atletico Luceoli Cantiano), 3)Morganti (V.Apecchio), 4)Matteucci (Casinina), 5) Carciani (Villa Ceccolini), 6)Sabattini (Hellas Pesaro), 7)Ceccarini (Ca Gallo), 8)Cennerilli (Cuccurano), 9)Cavalli T. (Real Metauro), 10)Cabello (Muraglia), 11)Alpino (Carpegna). All. Ciaffoni (Carpegna). Arbitro Santoro di Pesaro (Casinina-Piandirose).

Amedeo Pisciolini