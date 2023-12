Lucchese - 91° minuto: è qui la festa. Gorgone: "Successo di grinta e di volontà"

Vittoria strameritata, ma pagata a caro prezzo. Perché si è infortunato quasi subito Tiritiello; perché alla ripresa del campionato mancheranno per squalifica Gucher e Benassai. I rossoneri hanno fatto la partita contro l’Ancona che, soltanto quando ha giocato nel finale con l’uomo in più, si è resa pericolosa con Spagnoli. Grande soddisfazione in campo e sugli spalti al triplice fischio del modesto arbitro siciliano.

Nel dopo partita un soddisfatto ma esausto Gorgone ha ricordato che la squadra ha tirato più di venti volte verso la porta avversaria, soprattutto con Russo nel primo tempo, pur non centrando il bersaglio. "Considerando che si giocava l’ottava partita in poco più di venti giorni – ha sottolineato il tecnico – , i ragazzi hanno retto fino alla fine e faccio loro i complimenti, anche per il modo con il quale hanno portato a casa questa vittoria che non è stata limpidissima, ma solo dopo che l’arbitro ha espulso Gucher. Con l’uomo in meno abbiamo dovuto resistere al tentativo dell’Ancona di raddrizzare la partita. Ma ricordo un solo ottimo intervento di Chiorra su una conclusione di Spagnoli".

Poi il trainer ha aggiunto: "Una vittoria che permette ai ragazzi di trascorrere un Natale sereno e di recuperare le molte energie spese nel giro di poche settimane. Una grossa mano, come sempre, ce l’hanno data i tifosi che ringrazio per l’attaccamento che stanno mettendo attorno ai ragazzi. La vittoria la dedico anche a loro".

In tema di mercato – che riaprirà i battenti il 2 gennaio prossimo – , Gorgone si è limitato a dire: "Subito dopo Natale ci ritroveremo con i dirigenti per fare il punto della situazione, anche alla luce di infortuni e squalifiche che, incredibilmente, sono concentrate tutte nel settore difensivo. La società è al corrente di quello che potrebbe servire per migliorare l’organico e sono convinto che farà tutto il possibile per alzare l’attuale asticella".

"Ma, prima di andarmene e fare gli auguri di buon Natale anche a voi della stampa – ha concluso Gorgone – , voglio dedicare questa vittoria molto importante a mia madre". Parole pronunciate con un pizzico di emozione dal tecnico che, al triplice fischio del modesto arbitro siciliano si è a lungo abbracciato con il suo vice Testini.

In sala stampa si è affacciato anche il direttore Mangiarano, mentre gli auguri di buone feste a tutti le ha fatte, a nome della società, l’"ad" Lo Faso. Alla partita era presente anche il presidente Andrea Bulgarella.

Emiliano Pellegrini