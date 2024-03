Lucchese - 91° minuto. Gorgone: "Bravissimi"

Dopo sei mesi la Lucchese, finalmente, è tornata a vincere in trasferta. E lo ha fatto a Pesaro, al termine di una partita che i rossoneri hanno giocato come richiedeva l’importanza del match: cioè lottando, correndo, aggredendo e, questa volta, tirando fuori il carattere, proprio dopo aver subìto il gol di Di Paola.

Anche la scelta di puntare sui giovani Astrologo e Cangianiello a metà campo al fianco dell’ottimo Tumbarello (il centrocampista ha recuperato decine di palloni ed ha fatto salire la squadra), al posto di Gucher, bloccato per un problema dell’ultim’ora, si è dimostrata azzeccata; come quella di dare fiducia a Guadagni – al posto di Disanto (affaticamento) – che, a parte qualche passaggio ritardato, è stato una costante spina nel fianco della difesa avversaria.

Tra le molte note positive della terza vittoria esterna stagionale, dopo quelle iniziali di Fermo e di Recanati, da segnalare l’undicesimo centro di Rizzo Pinna; il gol importantissimo di Tiritiello; e, infine, quello di Yeboah che, da solo, ha tenuto testa alla difesa della Vis. Dopo aver messo il pallone alle spalle di Neri è stato letteralmente "sotterrato" dai compagni, compresi quelli scattati dalla panchina. Il giovanotto ghanese – che il presidente Bulgarella vorrebbe riscattare dall’Hellas Verona – ha, così, raggiunto quota 4 reti.

Grazie a questo successo meritatissimo la Lucchese si è lasciata alle spalle il Rimini ed è salita momentaneamente al nono posto in classifica, anche se la Juve "B" gioca domani e dovrà recuperare anche la gara contro l’Entella. Comunque sia, da ieri sera, si può tornare concretamente a parlare di play-off.

Giustificata l’euforia nel clan al rientro negli spogliatoi con Gorgone (è stato ammonito per proteste). "Una vittoria – ha detto il trainer nel dopo partita – voluta ed ottenuta con grande determinazione da parte dei ragazzi che sono stati sempre in partita. Abbiamo fatto un ottimo primo tempo. Faccio i complimenti ai miei. Ci siamo staccati dalla zona rischiosa. Abbiamo giocato con sette under. L’obiettivo che pongo a ragazzi è quello più vicino: oggi è stare dentro i play-off e noi lotteremo per quello. Dedico la vittoria al mio staff di lavoro".

Emiliano Pellegrini