Lucchese - 91° minuto. Gorgone: "Due punti persi"

Quella che poteva essere la terza vittoria esterna della stagione si è trasformata in un "pareggino" che non ha alcun effetto sulla classifica, con i rossoneri al momento fuori dai play-off. La Juve Next Gen ha messo insieme il nono risultato utile consecutivo con il minimo sforzo, grazie ad una incursione di Turicchia sulla fascia sinistra, sfruttata a centro area da Anghelè che ha battuto l’incolpevole Chiorra. Da segnalare che nel finale Gorgone ha richiamato fuori Rizzo Pinna, tra i più efficaci assieme a Sabbione, che non si aspettava della sostituzione e lo si è visto chiaramente dalla sua espressione. Sabato a Pescara, che ha perso di brutto a Pesaro, mancherà Tiritiello per squalifica. Anche se, a questo punto, l’obiettivo della società non è ben chiaro, la squadra non è stata capace di portare a casa i tre punti contro un avversario che ha schierato ben dieci "under".

"Sono due punti persi – ha affermato Gorgone alla fine – . La squadra meritava di vincere. Abbiamo preso gol nell’unica occasione che abbiamo concesso. Viceversa il loro portiere ha fatto due-tre miracoli. Purtroppo la storia della Lucchese, quest’anno, è questa. Se disputiamo ottime partite, spesso non riusciamo a vincere; se facciamo qualche prestazione sotto tono, spesso perdiamo. Lo dicono i numeri, le prestazioni, gli episodi. Sono sempre fermamente convinto che la Lucchese possa raccogliere tutti assieme i frutti di quello che sta esprimendo. Adesso ci rimbocchiamo le maniche e pensiamo alla gara di Pescara. Benassai ha avuto una brutta febbre. Magnaghi mi è piaciuto. Sta crescendo, mi piace come si allena".

"Ho visto – ha concluso il traienr – una squadra “affamata” e, sotto questo aspetto, non posso dire nulla ai ragazzi".

Emiliano Pellegrini