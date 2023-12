Lucchese - 91° minuto. Gorgone: "Punti gettati"

Una sconfitta grave, anzi gravissima, perché la Lucchese, non solo non ha approfittato del fatto che la Carrarese era priva di otto-nove titolari, ma ha rischiato di prendere il secondo e, forse, anche il terzo gol, se non ci fossero stati i salvataggi, prima di Chiorra e, poi, di Quirini su Palmieri e Capello. Non è stata una scelta felice quella di riproporre la difesa a tre, con Gucher tra, Tiritiello e Benassai, perché, di fatto, il centrocampo è rimasto senza un uomo d’ordine, a parte un generoso Tumbarello.

Le parziali modifiche effettuate nella ripresa hanno prodotto solo una vera occasione da gol, con Guadagni. Dove è finita la Lucchese di inizio campionato? Perché i continui cambi di modulo? I quasi trecento tifosi al seguito si aspettavano ben altra prestazione, dopo il pari interno contro l’ultima in classifica. Invece la squadra li ha profondamente delusi. Molti si chiedono quale sarà la reazione del presidente Bulgarella.

Ora si guarda al prossimo mercato, ma sarà bene che nessuno pensi a qualche rinforzo di peso, soprattutto in attacco. Molto più probabile solo qualche cambio, viste le risorse a disposizione, a fronte dei molti conti da saldare.

Questo lo stringato commento a caldo del trainer rossonero. "Ho visto – afferma – delle buone partite giocando anche a tre. Yeboah è entrato bene in partita. Sono stati bravi loro. Abbiamo sbagliato noi in certi momenti della partita. E’ stata una partita “sporca”, che non siamo riusciti a fare nostra. Dobbiamo migliorare, perché si stanno buttando via troppi punti".

Al termine, però, il trainer ha voluto ancora una volta "ringraziare i tifosi che sono stati eccezionali durante tutta la gara e anche dopo e non è una cosa da poco".

Emiliano Pellegrini