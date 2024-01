Lucchese - 91 ° minuto. Gorgone: "Troppo ingenui"

Ancora una volta il "Barbetti" si è confermato campo tabù. Ma la Lucchese avrebbe meritato il pari, soprattutto in virtù di un inizio di secondo tempo molto efficace è andata vicinissima al bersaglio. Sono stati, invece, gli uomini della panchina di Braglia e, in particolare Bernardotto e Rosaia, a fare la differenza. E, così, i rossoneri, nonostante un generoso forcing finale, sono tornati a casa a mani vuote, rimanendo in una posizione di classifica ancora ai margini della zona play-off.

La squadra di Gorgone (foto) ha tenuto botta, difendendosi con ordine e ripartendo con azioni ficcanti, ispirate da Visconti. Ora è fondamentare che la Lucchese, dopo aver recuperato Benassai, aumenti il suo potenziale offensivo con l’inserimento di Disanto e, domenica, vinca contro una Spal in piena crisi. Vedremo anche se la società metterà a segno un colpo "last minute" quasi sicuramente a metà campo.

Ed ecco il commento del trainer rossonero, dopo la decima sconfitta stagionale. "Non possiamo perdere partite del genere – ha detto – , dove devi portare a casa un risultato positivo. Può darsi che la gara di coppa ci abbia fatto perdere un po’ di brillantezza, ma dobbiamo stare di più sul pezzo e, soprattutto, essere più cinici e “cattivi” sotto rete".

"Forse – ha concluso il trainer – ci è stato annullato un gol che sembrava buono, ma questo non cambia le cose. Stiamo buttando via troppi punti. Abbiamo preso un gol in modo ingenuo. Non riusciamo a dare continuità di risultati e questo non va bene, perché ti costringe a fare subito risutato pieno, perché, dietro, le altre sono vicine".

Emiliano Pellegrini