Lucchese - 91° minuto: il ricordo e la riscossa. Testini: "Successo dedicato a Lorenzini"

Battendo l’Olbia, grazie al primo gol (in mischia) in maglia rossonera di Francesco Disanto – che ha sfruttato alla perfezione un assist dal fondo di Rizzo Pinna –, la Lucchese, ha superato in classifica Rimini ed Entella e si è portata a due passi dalla zona sicurezza, riavvicinandosi di nuovo ai play-off. Il tutto in un pomeriggio di pioggia, su un terreno inzuppato d’acqua, caratterizzato dal ricordo di Beppe Lorenzini, al quale l’allenatore Testini (che ha sostituito per la seconda volta Gorgone), ha dedicato, assieme alla squadra, questa vittoria di fondamentale importanza, al di là del gioco.

"Dedichiamo il successo a Beppe Lorenzini – ha detto l’allenatore in seconda – che è stato salutato in maniera meravigliosa dai ragazzi della curva Ovest".

Poi ha parlato della partita. "Visconti è uscito per una botta, la cui entità sarà valutata nei prossimi giorni – ha aggiunto Testini – ; ho richiamato Rizzo Pinna, perché volevamo avere più gamba sugli esterni; per questo motivo è entrato Alagna. Il campo non permetteva di fare chissà cosa, essendo al limite del praticabile, con la palla che in alcune zone non rimbalzava. Diventava difficoltoso fare un certo tipo di partita".

"Nel secondo tempo – ha proseguito il trainer – , l’Olbia ha attaccato di più, ma non ricordo parate di Chiorra, se non su traversoni. Casomai siamo stati noi a creare grossi pericoli alla difesa sarda, con un paio di ripartenze che avrebbero dovuto essere finalizzate meglio. Nel primo la Lucchese ha tenuto costantemente il pallino del gioco in mano ed è andata meritatamente in vantaggio".

Una vittoria che può riaprire interessanti scenari. "Dobbiamo continuare ad andare avanti partita dopo partita – ha concluso Testini – : solo così potremo fare bene. Venerdì andremo a Chiavari in una posizione di classifica leggermente migliore, ma l’obiettivo del momento deve rimanere quello di conquistare prima possibile la salvezza matematica che, dopo questo successo, è più vicina e, poi, vedere in quale posizione ci troveremo per fare discorsi diversi. Oltre a recuperare terreno, vogliamo riconquistare la fiducia dei nostri tifosi".

Dal canto suo Gaburro, trainer dei sardi ha detto: "Nel primo tempo le due squadre si sono annullate a vicenda. La Lucchese è stata brava a capitalizzare una delle poche occasioni che le sono capitate. Noi facciamo fatica a segnare e, negli ultimi metri, non riusciamo ad incidere. Non addosserei tutte le colpe agli attaccanti".

Emiliano Pellegrini