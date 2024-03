Lucchese - 91 ° minuto: il trainer soddisfatto. Gorgone: "Ci è mancata soltanto la rete"

Quarto risultato utile consecutivo per la Lucchese che, al "Comunale" di Chiavari, nel giorno in cui l’Entella ha spento 110 candeline, ha conquistato un comodo pareggio a reti bianche. C’era stato, per la verità, il gol di Giovannini per i padroni di casa, ma inutile, perché l‘attaccante biancoceleste era in fuorigioco sul tiro di Corbari che aveva scheggiato il palo.

E’ stato un match soporifero, a ritmi bassissimi, senza emozioni, senza vere occasioni, con i rossoneri che, se da una parte hanno rischiato quasi nulla, dall’altra hanno fatto pochissimo per mettere in difficoltà De Lucia. Logico ed inevitabile lo zero a zero finale, con il pubblico che, sicuramente, non si è divertito. Unica nota positiva, il pareggio. Ma, in questa fase del campionato, è fondamentale fare punti, smuovere sempre e comunque la classifica. Con questo punto la Lucchese si è avvicinata alla quota sicurezza, ma ha perso una posizione in classifica, a vantaggio del Rimini che ha rifilato cinque gol al Pescara, in attesa dell’esito del confronto diretto tra Pineto ed Arezzo.

Ora i rossoneri, che sono usciti di nuovo alla zona play-off, avranno due giorni di riposo in più rispetto a tutte le altre, dal momento che torneranno in campo soltanto domenica 24 marzo, quando, al "Porta Elisa" arriverà la capolista Cesena. Gorgone dovrebbe recuperare Sabbione e Fazzi, ma non Visconti. Deludente la prestazione dell’Entella, poco aggressiva e poco ficcante, mentre quella della Lucchese è stata dettata soprattutto dalla paura di perdere, con tanti retropassaggi al portiere oppure con tanti ripetuti scambi laterali tra i due difensori centrali, senza cercare la profondità o, meglio ancora, il gioco sulle fasce.

Questo il commento a caldo di Gorgone. "E’ mancato – ha attaccato il trainer – solo il gol. Avremmo potuto sfruttare meglio un paio di opportunità. Penso che, sul piano del gioco, abbiamo fatto meglio noi. Secondo me c’era un fallo su Gucher che poteva essere rigore. Non dimentichiamoci che l’Entella aveva fatto cinque gol al Perugia". "Detto questo – ha concluso il tecnico – andiamo avanti e pensiamo alla prossima partita in casa contro la capolista. Intanto abbiamo fatto un altro passo in avanti ed abbiamo dato continuità ai tre precedenti risultati positivi".

Classifica provvisoria: Cesena 77 punti; Torres 68; Carrarese 57; Perugia 55; Gubbio 51; Pescara 45; Pontedera 44; Juve Next Gen 42; Arezzo, Rimini 41; Lucchese 40; Pineto 39; Virtus Entella 38; Spal 35; Sestri Levante 34; Vis Pesaro, Ancona 33; Recanatese 30; Olbia 22; Fermana 21.

Emiliano Pellegrini