Lucchese - 91° minuto: la vittoria. Gorgone: "Dedicata al presidente"

Una bella e convincente Lucchese è tornata al successo (non segnava tre gol dalla gara contro il Pineto), lasciandosi, così, alle spalle la debacle contro il Sestri Levante. La Pantera è stata trascinata da uno straordinario Rizzo Pinna, capocannoniere della squadra, con sette centri, che ha realizzato due gol, uno più bello dell’altro. Subito dietro di lui, sicuramente, Yeboah e poi Tumbarello, padrone assoluto del centrocampo. Ma tutta la squadra ha dato le risposte che Gorgone aveva chiesto: cioè umiltà, grinta, ma anche massima attenzione.

Un successo che ha fatto ritrovare il sorriso un po’ a tutti, tifosi compresi, con tanto di dedica speciale. "Una vittoria che dedichiamo al presidente che non è stato bene, ai tifosi e a noi – queste le prime dichiarazioni di Gorgone nel dopo partita – . Ci siamo complicati la vita da soli: Fazzi non doveva farsi espellere; a volte dobbiamo fare i conti con chi arbitra. Eravamo tesi al punto giusto, ma devo fare i complimenti ai ragazzi. Tutti hanno disputato una grande partita. Yeboah è stato devastante, Rizzo Pinna ha spianato la strada per un successo largo, arrivato al termine di una settimana particolare".

"Ho visto – ha aggiunto il trainer – una tensione diversa. Sapevamo che meritavamo di più e ci siamo sentiti più responsabili, ma non ho visto grandi differenze con altre gare che non abbiamo vinto. Abbiamo vinto contro una squadra che veniva da risultati negativi, ma con molti giocatori esperti".

"Mercoledì – ha proseguito Gorgone – ci attende una partita importantissima contro il Padova. Ora dobbiamo pensare a recuperare energie. Il mercato? C’è ancora tempo. Chiaro che sarebbe stato meglio se qualcuno fosse già arrivato. Fondamentale è che arrivino giocatori motivati e chi resta lo sia altrettanto. Io continuo ad avere la convinzione che questa squadra possa dare una speranza a chi tifa Lucchese. Credo sempre nel recupero di chi abbiamo, come Magnaghi che ha giocato l’ultima partita da titolare nell’ottobre 2022 prima di venire qui. Inevitabile che abbia avuto dei cali".

Standing ovation quando Gorgone ha richiamato Rizzo Pinna che è andato vicinissimo a realizzare la tripletta che gli avrebbe permesso di portare a casa il pallone. In sala stampa l’attaccante rossonero ha detto: "Sono contentissimo per la vittoria e per i gol che faccio, specialmente se portano i tre punti alla squadra. Se riesco a dare questo contributo, il merito è della squadra. Io ho la testa alla lucchese. Per l’eventuale rinnovo del contratto ci pensa il mio procuratore".

Sulla partita di mercoledì contro il Padova, Rizzo Pinna ha aggiunto: "Sappiamo della forza dell’avversario, ma cercheremo di prepararci al meglio, così come abbiamo fatto nelle gare precedenti di coppa, anche se, questa con il Padova, è, ovviamente, molto più importante, perché potrebbe aprirci le porte per la finale".

