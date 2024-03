Lucchese-Cesena 0-1, la capolista messa in difficoltà passa con un gol di Berti

Lucca, 24 marzo 2024 – Il Cesena continua la sua marcia verso la Serie B e vince anche contro una Lucchese che non meritava assolutamente di perdere. La Lucchese affronta la capolista Cesena senza timori, anche se l’avvio non è dei migliori. Prima dell’inizio del match è stato osservato un minuto di raccoglimento in memoria di Joe Barone, direttore generale della Fiorentina scomparso martedì scorso. Gorgone nel riscaldamento perde De Maria, per un problema muscolare al suo posto Sabbione. Partono bene i romagnoli che al 3’ con Sphendi, chiamano Chiorra alla deviaione con i piedi. La Lucchese risponde con un bel destro di Tumbarello, che Silvestri respinge con un colpo di testa. I rossoneri crescono con il passare dei minuti e al 16’ è Yeboah che di destro prova a calciare a botta sicura, costringendo il portiere romagnolo a togliere il pallone dal sette e a spedirlo in angolo. Anche Rizzo Pinna vuole lasciare la sua firma sul match e al 19’ è bravo a calciare, ma la palla termina alta di poco. L’occasione per la Lucchese, dopo una fase iniziale di timore, esce allo scoperto e al 19’ è Rizzo Pinna che fa correre brividi alla difesa bianconera, con un tiro che termina di pochissimo alto sopra la traversa. Al 33’ l’occasione più ghiotta per i ragazzi di Gorgone, con Qurini, che in grande giornata, crossa al centro dove Yeboah, di testa fa tutto bene, ma la palla termina di pochissimo alta sopra la traversa. Il primo tempo termina con la Lucchese in avanti, che ha giocato molto bene e che è riuscita a mettere in difficoltà la capolista. Cesena, che è tornata di nuovo pericolosa in avanti al 39’ sugli sviluppi di una punizione battuta da Adamo, Prestia di testa manda di poco a lato. Nella ripresa parte di nuovo forte la Lucchese che al 5’ con Rizzo Pinna costringe Pisseri alla deviazione con i pugni. Il Cesena non sta a guardare e al 15’ Francesconi concede l’illusione del gol. Gol che arriva cinque minuti più tardi con Tommaso Berti, che servito da Shpendi, mette la palla sotto la traversa. Non c’è spazio per la reazione della Lucchee che vede così il Cesena conquistare i tre punti.

Tabellino

Lucchese Cesena 0 – 1

LUCCHESE (4-3-3): Chiorra; Sabbione (41’ st Magnaghi), Tiritiello, Benassai, Quirini (28’ st Astrologo); Tumbarello, Gucher, Cangianiello (35ì st Guadagni); Disanto, Yeboah, Rizzo Pinna. (A disp.: Coletta, F. Berti, Alagna, Perotta, Toma, Fedato, Djibril, Russo, Leone). All. Gorgone.

CESENA (3-4-2-1): Pisseri; Pieraccini (36’ st Pierozzi), Presta, Silvestro; Adamo (13’ st Ciofi), Varone (8’ st Hraiech), Francesconi, Donnarumma; T. Berti (34’ st Chiarello), Kargbo (8’ st Corazza); Shpendi. (A disp.: Coccolo, De Rose, David, Klinsmann, Giovannini, Campedelli, Siano, Tampieri). All. Toscano.

Arbitro: Centi di Terni.

Rete: 20’ st T. Berti.

Note: angoli 4-7; ammoniti Quirini, Tiritiello e Benassai; recupero 0’ pt e 4’ st; spettatori 3.682; prima dell’inizio del match è stato osservato un minuto di raccoglimento in memoria del direttore generale della Fiorentina Joe Barone.