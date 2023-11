Lucchese: Coppa Italia. Rossoneri, altre due tegole. Fedato e Tumbarello: stop. Sono in dubbio per stasera

Porte girevoli nell’infermeria della Lucchese. Mentre rimangono sotto osservazione Visconti e Benassai – con il difensore che il trainer spera di avere a disposizione per il match contro l’Entella di lunedì, ma sarà difficile – , sono tornati a lavorare con il gruppo Romero e Sabbione che dovrebbero andare in panchina, questa sera, a Ferrara, nel match di Coppa Italia. Ma sono da valutare anche le condizioni di Fedato e Tumbarello. La loro presenza è fortemente in dubbio.

"E’ vero. I due giocatori – ha spiegato Gorgone – si sono fermati, ma non per problemi muscolari, bensì perché hanno rimediato alcune botte durante gli allenamenti. Oggi valuteremo il da farsi". Insomma, è proprio il caso di dire che non c’è pace per questa Lucchese che, con una formazione inedita, cercherà di fare la sua partita a Ferrara. "La Coppa Italia – ha aggiunto il trainer rossonero – serve per dare la possibilità a chi ha giocato di meno di mettere minuti nelle gambe, di inserirsi meglio negli schemi, qualora dovessero essere chiamati in causa in campionato. Vista la situazione generale, qualche titolare dovrà fare gli straordinari. Siamo, infatti, ancora contati, siamo soltanto quindici-sedici giocatori di movimento ed è naturale che cambierò qualcosa".

Di formazione Gorgone non ha parlato, ma appare molto probabile che, ad esempio, in difesa, davanti a Coletta, dovrebbero esserci Quirini e Perotta sugli esterni, con Tiritiello e Merletti al centro. A metà campo, spazio a Djibril e ancora a Cangianiello. Da decidere se sarà fatto riposare o meno Gucher. Da definire, infine, il reparto offensivo, con Yeboah, Sueva, Rizzo Pinna, Russo, Magnaghi, più eventualmente Romero, in pre-allarme. Un occhio alla Spal, ma l’altro all’impegno di campionato di lunedì sera, contro i liguri allenati da Gallo.

"Dopo la partita di Ferrara – ha detto ancora Gorgone – ci aspettano due avversari che sono partiti con grandi ambizioni, come Entella e Cesena e che, naturalmente, dovremo affrontare con la massima attenzione; ma, come abbiamo visto, in questo girone tutto è possibile, con le “grandi” che possono fare fatica contro le cosiddette “piccole”. Non ci sono, insomma, partite già scritte in partenza. Siamo consapevoli che il nostro è un momento poco felice, che la classifica non è quella che la Lucchese merita per quello che ha fatto vedere fino ad oggi; ma, siccome i numeri dicono questo, dobbiamo rimboccarci le maniche ed avere la forza di rimetterci in carreggiata, pur sapendo che la risalita sarà lunga e faticosa".

La Lucchese torna,, dunque questa sera (ore 20.45) al "Paolo Mazza", nel ricordo di quel pareggio nel recupero, ma di campionato, che segnò, forse, l’inizio del periodo negativo. Adesso una doverosa precisazione. Ieri, nel parlare dell’ utilità o meno della gara di Coppa Italia, abbiamo messo in bocca all’allenatore della Spal, Colucci, una frase che, in realtà, il trainer non aveva pronunciato. Chiediamo scusa.

Restando alla Spal, questa la probabile formazione contro i rossoneri (3-5-1-1): Del Favero; Dumbravanu, Breit, Celia; Rosafio, Parravicini, Carraro, Contiliano, Rao; Puletto; Angeletti.

Infine il giudice sportivo ha fermato per una giornata il centrocampista Corbari dell’Entella che, dunque, salterà il match di lunedì sera al "Porta Elisa" contro i rossoneri di Gorgone. L’arbitro dell’incontro sarà Gianquinto di Parma. Inoltre il bomber Corazza del Cesena è stato squalificato per tre giornate e, pertanto, non sarà in campo, domenica 19 novembre, al "Orogel-Manuzzi", contro la Lucchese.

