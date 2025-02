LUCCHESE - CURIOSITA’. L’"ex» Quirini: "aiuta» a distanza i rossoneri

Ha cambiato squadra, dalla Lucchese al Milan Futuro (i colori sono sempre gli stessi, quelli rossoneri), ma non ha perso il vizio del gol il lucchese Ettore Quirini che ha segnato subito, di testa, la rete con la quale la squadra Under 23 del club meneghino ha sbancato il "Paolo Mazza" di Ferrara, nell’anticipo, mettendo più che mai nei guai la Spal ed il suo allenatore Dossena che, ora, rischia grosso. Per Quirini si tratta del sesto gol stagionale.

In virtù di questo risultato (2 a 1 il finale), la squadra di Bonera, nella classifica del girone "B", è salita a quota 22, mentre la formazione estense è rimasta ferma a quota 24. La Lucchese avrebbe, quindi, l’opportunità, facendo risultato a Piancastagnaio oggi pomeriggio, di appaiare, se non addirittura, di superare la Spal.

E. P.