Lucchese: domani la Torres. Gucher ancora difensore

Un po’ tutte le squadre incontrano momenti negativi in una stagione. Alla Lucchese è capitato in ottobre, con le sconfitte di Sassari, al "Porta Elisa" con il Pescara, a Rimini e in casa con il Pontedera. In una situazione del genere, ma con una classifica completamente diversa rispetto a quella dei rossoneri, si trova, oggi, la Torres di Greco che, dopo la vittoria nel derby con l’Olbia, è incappata in ben tre ko consecutivi.

Ha rimediato cinque gol a Carrara, ha perso in casa sia con il Sestri che contro la Juventus Next Gen, piombando, addirittura, a -12 dalla capolista Cesena, con la quale, fino a qualche mese fa, condivideva la prima posizione.

Alla luce della classifica, la squadra sarda deve stare attenta a non farsi rimontare dalla lanciata Carrarese, in ritardo di cinque lunghezze. Questo per dire che, domani, la Lucchese non dovrà assolutamente pensare di avere di fronte una Torres in disarmo. Tutt’altro, come ha dichiarato Fischnaller, il miglior marcatore dei rossoblu con 10 centri, dicendo in modo chiaro che verrà a Lucca per vincere. E’ lo stesso obiettivo della Lucchese, in previsione delle successive due trasferte consecutive contro la Juve "B" ad Alessandria e a Pescara.

Gorgone ritrova sia Gucher (foto), che ha scontato il turno di squalifica, che il laterale De Maria. Se, ormai, l’idea del trainer è quella di continuare a giocare con la difesa a tre, è probabile che tocchi a Sabbione, pur in netta ripresa, accomodarsi nuovamente in panchina, con Tiritiello di nuovo a destra, con Benassai a sinistra e l’austriaco nel mezzo. A centrocampo De Maria potrebbe prendere il posto di Visconti, fermi restando Quirini, Tumbarello e Cangianiello. In attacco ancora Rizzo Pinna e Disanto con uno tra Magnaghi ed Yeboah al centro, anche se il ghanese ha rimediato una botta nella gara di Coppa Italia contro il Padova.

L’arbitro della sfida, che inizierà alle 18.30, sarà Vogliacco di Bari.

Emiliano Pellegrini