Lucchese femminile - Il punto e il programma. Orsi nella selezione della Toscana

Ilaria Orsi, uno dei perni della formazione "Juniores", ha risposto alla convocazione della Rappresentativa Toscana, con la quale disputerà il Torneo delle regioni. Intanto fine settimana anomalo per la Lucchese Femminile. Soltanto una squadra giocherà, domani, alle 15, a Saltocchio: l’Under 17 che affronterà il Grosseto. Un bel derby che le rossonere di Stefano Cristofani vogliono assolutamente vincere, per continuare la striscia positiva.

Fermo il campionato"Juniores" che riprederà dopo le fesitività pasquali, il 6 aprile; ma le ragazze di Cordeschi osserveranno il proprio turno di riposo. La compagine rossonera tornerà a giocare in campionato sabato 13 aprile, a Saltocchio, affrontando l’Academy Livorno. Per non perdere il ritmo la "Juniores" giocherà domenica 7 aprile in amichevole alla Spezia. Test importante per le ragazze di Cordeschi che stanno facendo un ottimo torneo. Terminato il campionato dell’Under 15: subito dopo Pasqua la Coppa Toscana. Posticipo per l’Under 12 di Alessandro Longoni, mercoledì a Saltocchio, contro il Pisa (orario ancora da definire).

Alessia Lombardi