Lucchese femminile. La "Juniores» di Cordeschi vuole chiudere al secondo posto

Ultima giornata di campionato per la formazione "Juniores" della Lucchese Femminile, guidata da Stefano Cordeschi, che, in trasferta a Rignano Sull’Arno, incontrerà la Vigor. Un campo particolarmente ostico per le rossonere che, ad oggi, non hanno mai espugnato lo stadio "Impastato". Ci proverà questo pomeriggio, con inizio alle ore 15, una Lucchese tirata a lucido per l’evento, priva, però, del talento di Iris Galo, alle prese con un infortunio muscolare.

Le rossonere, vincendo, manterrebbero il secondo posto della classifica, con Ilaria Orsi che, quasi certamente, vincerà la classifica cannonieri. Un lavoro, quello svolto da tutta la società rossonera, non solo con la formazione "Juniores", ma con tutte le altre squadre, che ha raccolto ottimi frutti, a dimostrazione che la programmazione è alla base di tutto.

Questa la classifica a novanta minuti dalla fine del torneo "Juniores": Livorno 50; Lucchese, Carrarese 43; Rinascita Doccia 38; Sporting Pisa 37; Zenith Prato 26; Affrico 21; Academy Livorno, Vigor 17; Blues Pietrasanta 13; Worange Pistoia 0.

Archiviato il campionato, poi la concentrazione sarà tutta sulla Coppa Toscana che prenderà il via l’11 maggio.

Al. Lomb.