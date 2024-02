LUCCHESE - FEMMINILE. La "Juniores» perde. Bene l’Under 17

La "Juniores" torna sconfitta dalla trasferta di Carrara, perdendo la propria imbattibilità dopo tredici giornate. Le ragazze di Cordeschi sprecano diverse occasioni, mentre le padrone di casa riescono a sfruttare alla perfezione due disattenzioni rossonere che consentono a Nunes Reis di realizzare una doppietta, ribadendo in rete due tiri dalla bandierina. Sono partite meglio le ospiti con Galo che si è presentata da sola davanti al portiere Doretti che si supera, poi, parando un rigore.

Successo in trasferta per l’Under 17 allenata da Cristofani sul campo della Rinascita Doccia: 0 a 5. In gol Meschi, Paladini, Milea e doppietta di Galo. Buona la prestazione dell’Under 15 di Tognetti che, a Saltocchio, ha la meglio sulla quotata Aquila Montevarchi, grazie alla doppietta di Maatouf. Sconfitta casalinga, invece, per l’Under 12 del tecnico Longoni che cede il passo ai quotati ragazzi del Capezzano Pianore, apparsi sin da subito superiori alle ragazze terribili rossonere.

Al. Lomb.