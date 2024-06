Lucchese femminile. L’Under 17 vince la Coppa Toscana. Battuto il Pisa in finale ai rigori

L’Under 17 allenata da Stefano Cordeschi (foto) vince la Coppa Toscana, battendo in finale il Pisa.Al "Bozzi" di Firenze, fin dalle prime battute, match molto combattuto da entrambe le formazioni che si sono affrontate a viso aperto.

Il primo tempo, dopo un inizio delle nerazzurre sugli scudi, si è chiuso in perfetta parità, con le rossonere che hanno saputo ribattere colpo su colpo. Nella ripresa la Lucchese va in vantaggio con un bel gol di Milea che, sola davanti al portiere non sbaglia; ma in pieno recupero il Pisa trova il pari e si va ai rigori. Parte il Pisa, ma Casotti è brava a parare; gli errori continuano con Cappanera e Barkardottir per le rossonere. Non sbagliano, per la Lucchese, Galo, Paladini, Domenichini e Milea che possono, così, dare inizio alla bellissima festa rossonera. Un grande risultato per le ragazze di Cordeschi che, dopo aver dominato il campionato, hanno portato a casa anche questa Coppa Toscana che premia il lavoro fatto dallo staff tecnico, dalla società e dalle giocatrici.

Alessia Lombardi