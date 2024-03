Lucchese femminile - Settore giovanile. L’Under 19 a Prato per essere allo... Zenith

Chi continua a collezionare ancora successi in una stagione ricca di soddisfazine è sicuramente la Lucchese Femminile. L’Under 19 di Stefano Cordeschi (foto), questo pomeriggio, alle 15.30, andrà a fare visita allo Zenith Prato.

Le rossonere si presentano a questo appuntamento dopo la goleada di sabato scorso, in casa, contro il Worange Pistoia, battuto per 12 a 3. Grande trascinatrice della formazione è sicuramente Ilaria Orsi che, per il momento, ha messo a segno ben 31 reti, seguita da Irisi Gallo con 14 e Sara Medori con 7. Una formazione, quella, di Cordeschi, che segna molto e che fa divertire il publbico, a dimostazione del buon lavoro che il trainer sta facendo con le ragazze.

Gara casalinga, invece, per l’Under 17 di Stefano Cristofani che, domani, alle 18.30, a Saltocchio, affronterà il Pisa. Un derby molto sentito dalle rossonere che vogliono riscattarsi, dopo la sconfitta esterna sul campo del Rinascia Doccia per 2 a 1. Una btattuta d’arresto, quella rimediata dalle ragazze di Cristofani, che, nonostante tutto, erano riuscite a tenere bene il campo. Per questo otivo contro le rossonere cercheranno un pronte riscatto per portare a casa tre punti importanti.

Sempre a Saltocchio, ma questa volta oggi pomeriggio, giocheranno, alle 16.30, le più piccoline, la formazione Under 12 che dovrà vedersela contro il Pieve San Paolo. Le bimbe allenate da Alessandro Longoni stanno facendo un ottimo percorso di crescita e, gara dopo gara, si vedono i progressi che stanno facendo. Contro le gialloblu non sarà facile, ma le più piccoline in casa rossonera vogliono trovare anche loro il riscatto, dopo la sconfitta contro il Capannori.

Riposa, invece, la formazione Under 15 di Mauro Tognetti: ripartirà la settimana dopo Pasqua, per un finale di stagione che si preannuncia molto interessante.

A. L.