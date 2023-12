Lucchese femminile. Under 19 ok

Un fine settimana positivo per la formazione maggiore della Lucchese Femminile. L’Under 19 batte con il punteggio tennistico di 9 a 0 lo Zenith Prato, con la tripletta di Ilaria Orsi e le doppiette di Iris Galo e Sara Medodi. Per le ragazze di Cordeschi vanno in gol anche Isabella Navari Vidal ed Emma Guidotti. Tre punti che permettono alle rossonere di tornare in vetta alla classifica.

Esordio non troppo positivo per il trainer Cristofani sulla panchina dell’Under 17 che torna sconfitta dalla trasferta contro Ladies Empoli. Non bastano le reti di Paladini e Galo che avevano portato in vantaggio le rossonere, con Santori che rende meno amara la sconfitta.

Sconfitta anche per l’Under 15 di Tognetti sul campo dello Zenith Prato, con un secco 8 a 3. Pareggio 2 a 2 per le piccoline dell’Under 12 di Alessandro Longoni, sul campo del Seravezza Pozzi, dove hanno affrontato i maschietti di pari età.

Alessia Lombardi