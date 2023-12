Lucchese-Fermana 0-0, pareggio a reti bianche al Porta Elisa

Lucca, 10 dicembre 2023 – Lucchese e Fermana si spartiscono un punto per uno. I ragazzi di Gorgone giocano la seconda partita consecutiva al Porta Elisa e lo fanno dopo la vittoria arrivata in extremis grazie al gol di Rizzo Pinna contro la Juventus Next Gen. Il tecnico rossonero non cambia formazione, ad eccezione di Benassai che ritorna al centro della difesa assieme a Tiritiello. Pronti attenti via ed sono i padroni di casa che provano a sbloccare il match con Russo. La Lucchese inizia a creare diverse buone occasioni, ma non vengono però finalizzate a dovere. La Ferma riesce a creare il primo pericolo al 21’ con Semprini, che costringe Chiorra in qualche modo a salvarsi. Al 37’ il solito Rizzo Pinna firma la prima e vera occasioni da gol dei rossoneri. Il numero sette direttamente su punizione questa volta centra la traversa. Ed in pratica l’ultima occasione del primo tempo. Nella ripresa sono gli ospiti che partono meglio e con Pinzi, chiamano Chiorra alla parata. Gorgone prova a mandare in campo forze fresche con Guadagni, che subito si rende pericoloso, ma la difese spazza via. L’ultima occasione del match è di n marca rossonera con Magnaghi che prova a deviare a rete una punizione di Gucher, ma la palla termina di poco a lato. Non c’è spazio per altro nonostante i quattro minuti di recupero. Arriva così questo pareggio che diciamo non accontenta molto i rossoneri, se non per il fatto di allungare questa mini striscia positiva. E domenica ci sarà il derby contro la Carrarese alle 20.45 allo stadio Dei Marmi. Poi ci sarà il turno infrasettimanale della vigilia di Natale venerdì 22 dicembre alle 18.30 contro l’Ancona e sarà l’ultima giornata del girone d’andata.

Tabellino

Lucchese Fermana 0 – 0

LUCCHESE (4-2-3-1): Chiorra; Quirini, Tiritiello, Benassai, De Maria (39’ st Alagna); Gucher, Cangianiello; Tumbarello (17’ st Yeboah), Rizzo Pinna, Russo (25’ st Guadagni); Magnaghi (39’ st Romero). (A disp.: Coletta, Perotta, Toma, Sueva, Berti, Djibrill, Merletti, Visconti). All. Gorgone.

FERMANA (4-3-3): Furlanetto; Santi, Spedalieri, Gasbarro, Pistolesi (20’ st Giandonato); Scorza, Pinzi (36’ st Curatolo), Fontana (22’ st Giannelli); Eleuterio, Semprini, Trilli (36’ st Biral). (A disp. Borghetti, Manchini, Fort, Vessella, Grassi). All. Protti.

Arbitro: Pacella di Roma 2.

Note: angoli 9-3; ammoniti Pinzi, Giandonato ed Eleuteri; recupero 1’ pt e 4’ st; spettatori 1962