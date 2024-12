Lucchese - Giovanili. La "Primavera» oggi a Foggia

Inizia il girone di ritorno per la "Primavera" della Lucchese che, questa mattina, alle 11.30, affronterà, all’"Achille Donato", il Foggia. Una trasferta lunga che segna anche l’ultima gara del 2024, con il campionato che riprenderà il 18 gennaio, contro il Latina, in casa.

I rossoneri, senza Marselli in panchina per l’ultima giornata di squalifica, sono alla ricerca della vittoria (dopo cinque sconfitte consecutive) per provare a lasciare la zona calda della classifica, dove si trovano, al penultimo posto, con 7 punti.

I pugliesi – che all’andata espugnarono Saltocchio con un 4-2 – si trovano al settimo posto, con 14 punti. E’ chiaro che, se la Lucchese vuole salvarsi, deve iniziare ad invertire questa rotta, partendo, soprattutto, dalla difesa, dove ha subito ben ventinove reti: troppe, anche se il girone non è facile.

A. L.