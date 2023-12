LUCCHESE - GIOVANILI. La "Primavera» ferma in trasferta la Carrarese

Carrarese

CARRARESE: Calò, Ferretti (18’ st De Simone), Bologna, Asllani (17’ st Luciani), Cecchi, Cappelli, Bernarbè, Pasquini, Guadagnoli (10’ st Alberti), Sansaro, Criscuolo (39’ st Rosaia). (A disp.: Maccheronin, Biagi, Arena). All.: Pozzi.

LUCCHESE: Summa, Giovannetti, Marinai, Onu, Quochi, Di Maggio, Panconi, M. Napoli, Leone, Unniemi (45’ st Nastasi), Cantini. (A disp.: Lo Piano, Macchi, Turini, Taponeco, T. Napoli, Toma, Morisi, Avanzato, Versaci). All.: Di Stefano.

Arbitro: Baldesseroni di Pistoia.

Reti: 20’ pt Guadagnoli, 11’ st Unniemi.

CARRARA - E’ finito in parità il derby tra Carrarese e Lucchese. I gialloblu passano in vantaggio al 20’ del primo tempo con la rete di Guadagnoli. I rossoneri fino ad allora non avevano assolutamente meritato lo svantaggio, ma avevano creato diverse occasioni da gol, non sfruttate a dovere. Il primo tempo va in archivio con la formazione di casa in vantaggio e con la Lucchese costretta ad inseguire.

Nella ripresa i ragazzi di Di Stefano (foto) riescono subito a pareggiare con una bella rete di Unniemi. Il finale di partita è tutto di marca rossonera, con la Lucchese che prova anche a passare a condurre il match, ma, alla fine, si deve accontentare di questo pareggio che serve per muovere la classifica. Sabato si tornerà di nuovo in campo contro la Pro Sesto, questa volta sul sintetico di Saltocchio.

Al. Lomb.