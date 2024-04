LUCCHESE - GIOVANILI. La "Primavera» pareggia: ora è sempre più nei guai

Lucchese

1

Carrarese

1

LUCCHESE: Summa, Panconi, Morisi, Tolomeo, Giovannetti, Garzella (24’ pt Di Maggio), Leone, Cantini, Unniemi (25’ st Toma), Maurelli (34’ st Bracci), Riad (34’ st Lo Guzzo). (A disp.: Ennached, M. Napoli). All.: Di Stefano.

CARRARESE: Tampucci, Sansaro, Pasquini, Cappelli, Cecchi, De Simone, Amato, Nardini (31’ st Di Matteo), Pinna, Morana (31’ st Alberti), Bernabè. (A disp.: Maccheroni, Asllani, Pergjoni, Biagi, Guadagnoli). All.: Pozzi.

Arbitro: Kercaj di Pistoia.

Reti: 20’ st Riad, 35’ st Sansaro.

LUCCA - Lo scontro diretto non cambia le sorti. Primi 45’ in equilibrio, con i ragazzi di Di Stefano che cercano di sbloccare, consapevoli che questa era, forse, l’ultima occasione per tornare di nuovo davanti ai gialloblu. Il gol del vantaggio rossonero arriva al 20’ della ripresa con Riad. Ma la Carrarese caparbiamente pareggia con Sansaro al 35’. Ora i marmiferi hanno il doppio vantaggio nei play-out: Lucchese costretta a vincere per salvarsi.

Al. Lomb.